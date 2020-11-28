حماس تتراجع عبر "وطن" عن قراراها بمقاطعة منتجات ألبان الضفة الغربية

رام الله-وطن: بعد أقل من ساعة من نشر وطن، تقريراً بعنوان " حماس تمنع إدخال ألبان الضفة إلى غزة وتسمح للألبان الإسرائيلية.. الشركات ترفضه واتحاد الصناعات الغذائية يصفه بالمعيب "، تراجعت وزارة الاقتصاد التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة، عن قرارها بمنع "استيراد" أصناف من منتجات الألبان من الضفة الغربية، وقالت إن الورقة التي أثارت الجدل والاستنكار كانت ضمن "المداولات الداخلية في الوزارة" وليست قراراً.

جاء ذلك في اتصال هاتفي لـوطن، مع الناطق باسم وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، عبد الفتاح أبو موسى، الذي نفى صدور مثل هكذا قرار.

وأكد أبو موسى، أن الورقة التي أثارت الجدل، جاءت في إطار المناقشات الداخلية داخل الوزارة، وأن المخوّل بإصدار قرار المنع هو رأس الهرم في وزارة الاقتصاد الوطني، المتمثل بوكيل الوزارة، ولم يصدر أي قرار من منه، كما لم يصدر عن الحكومة أي قرار بهذا الاتجاه.

مضيفاً، أن "أي قرار بهذا الاتجاه يتم دراسته بشكل متأني، والأمور ما زالت كما هي".

مؤكداً أن البضائع الآتية من الضفة الغربية ما زالت تتدفق إلى قطاع غزة من خلال المعابر.

وفي سؤاله، حول ما ورد في الورقة الأولى، حول ورود مصطلح "استيراد"، كأن الضفة دولة أجنبية! قال أبو موسى إن الخطأ الذي ورد ليس قراراً إنما كان مداولات بين مدراء عامين في الوزارة، ولكن القرار هو الذي يُصدّق عليه وكيل الاقتصاد الوطني فقط.

وفي إجابته على سؤال، حول ما إذا ما كان صدور مثل هكذا قرار وارد في المستقبل، أكد أبو موسى، أن الضفة الغربية وقطاع غزة قطة واحدة ووطن وواحد واقتصاد واحد.