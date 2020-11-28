وفاة عضو اللجنة المركزية السابق لحركة فتح حكم البلعاوي

وطن: توفي عضو اللجنة المركزية السابق في حركة فتح حكم بلعاوي، مساء اليوم السبت عن عمر ينهاز الـ86 عاما.

ولد بلعاوي عام 1934 في قرية بلعا المجاورة لمدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية وهو أب لأربعة أبناء.

وشغل بلعاوي مناصب عدة، حيث عمل نائبًا لرئيس لجنة المعلومات المركزية في حركة فتح بين عامي 1968-1978

وبين عامي 1973-1975 شغل بلعاوي منصب سفير لفلسطين في ليبيا ثم أصبح سفيرا لتونس بين عامي 1975-1994.

وفي عام 1989 انتخب بلعاوي عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح بعد ثلاث سنوات من ضمه إلى مجلسها الثوري.

وعند عودته إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994 عمل بلعاوي سكرتيرا لمجلس الأمن القومي الفلسطيني حتى عام 1996

وفي عام 2003 شغل بلعاوي منصب وزير الداخلية.