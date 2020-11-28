أول استقالة في الأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال

وطن: تقدم خالد محمود، المشرف على الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري باستقالته من منصبه، عقب تتويج القلعة الحمراء أمس الجمعة، بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكانت بعض المصادر قد أكدت أن طبيب الفريق الأول قد تلقى عرضا من أحد الأندية السعودية للإشراف على الجهاز الطبي للنادي، وحتى الآن لم يتخذ الأهلي أي رد فعل رسمي تجاه استقالة طبيبه.

وتوج نادي الأهلي، أمس الجمعة، بالنجمة التاسعة من دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على غريمه الزمالك بهدفين لهدف، في مباراة أهلت المارد الأحمر لمواجهة نهضة بركان المغربي بكأس السوبر الإفريقي.

كما تأهل النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية المقررة في قطر العام المقبل، وذلك بعد غياب عن البطولة دام سبع سنوات.

المصدر: (RT)