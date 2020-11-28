خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة المستقلة في بيت لحم.. التأكيد على ضرورة محاربة انتشار فوضى السلاح

وطن: أكد مشاركون في ورشة عمل حول سيادة القانون وفوضى السلاح، على ضرورة مواجهة ظاهرة انتشار فوضى السلاح في الضفة الغربية والتي أدت لزهق عدد من الأرواح وإصابة وتهديد حياة أخرين.

ونُظمت الورشة من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بالتعاون مع التوجية السياسي والوطني في محافظة بيت لحم ، بحضور نائب المحافظ محمد طه ابو عليا ممثلا عن المحافظ اللواء كامل حميد ، والمحامي علاء غنايم ممثلا عن الهيئة المستقلة ، وجمال درعاوي المفوض السياسي والوطني في المحافظة، والدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم وعدد من مدراء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومدراء العلاقات العامة فيها وممثلي عن الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.

افتتح الورشة الدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم الذي رحب بالحضور واكد على اهمية هذا اللقاء في التصدي لفوضى السلاح التي تنتشر في المجتمع الفلسطيني واهمية مواجهتها بموقف موحد.

وفي كلمة جمال درعاوي المفوض السياسي والوطني والذي القى كلمة التوجيه السياسي والوطني بيت لحم حيث قال ان ابعاد ظاهرة فوضى السلاح خطيرة على شعبنا وتمس كل فرد في المجتمع الفلسطيني. مشددا على ضرورة مواجهتها وصولا لانهاءها من خلال العمل بحكمة بالغة والتعاون المشترك وتوحيد الجهود بين جهات الاختصاص والمجتمع المحلي للحد من هذة الظاهرة.

بدوره اكد نائب المحافظ ابو عليا على اهمية العمل الموحد ما بين المؤسسة الرسمية و فصائل العمل الوطني كل بدوره وموقعه من اجل انهاء هذه الظاهرة عبر العمل التكاملي. مشددا على ان المحافظ حميد وبالتعاون مع مختلف الجهات وعلى راسها فصائل العمل الوطني اكدوا على رفضهم لظاهرة فوضى السلاح ومخاطرها وعملوا على اتخاذ اجراءات واليات لوقفها.

وفي كلمة الهيئة اكد المحامي علاء غنايم على العلاقة التكاملية مع المؤسسة الرسمية والفعاليات الوطنية في مواجهة هذه الظاهرة، مستعرضاً مؤشرات فوضى السلاح و ماهية سيادة القانون بالاستناد الى القانون الاساسي الفلسطيني ، و تغليظ العقوبات الواردة في القرار بقانون الصادر عن الرئيس فيما يخص الجرائم ذات العلاقة .

وركز على الاثار الناتجة عن فوضى السلاح على المكون الفلسطيني ، كما تم عرض فلم قصير من قبل الهيئة المستقلة تتطرق الى احصائيات الوفاة الناتجة عن فوضى السلاح والعنف المجتمعي وفي الختام اوصى المشاركين الى ادراك عقبة وجود الاحتلال و دوره كتحدي حقيقي و مغذي لهذه الظاهرة فضلا عن اثر الفوضى الخطير على كل مناحي الحياة و خصوصا الاقتصادية والاجتماعية ، ضرورة بث الوعي المجتمعي لمحاربتها لدى كل الفئات و الشرائح مع التاكيد على رفع الغطاء الوطني والتنظيمي لكل من يحمل السلاح في تغذية اي فوضى و مس للامن والسلم الاهليين و ضرورة انفاذ القانون و العدالة الرادعة بحق المتجاوزين، تاتي هذة الورشة ضمن حملة تنظمها الهيئة المستقلة حول تعزيز سيادة القانون والسلم الاهلي للحد من فوضى السلاح واخذ القانون باليد.