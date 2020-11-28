الصحة: 1461 إصابة جديدة و15 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في الضفة وغزة

رام الله- أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 1461 حالة جديدة في الضفة وغزة.

وقالت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم السبت، إنه تم تسجل 11 حالة وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (1)، الخليل (1)، جنين (4)، طولكرم (1)، نابلس (3)، قلقيلية (1)" و4 حالات وفاة في قطاع غزة.

وأضافت: نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.9%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (108)، جنين (68)، نابلس (58)، طولكرم (21)، رام الله والبيرة (107)، طوباس (1)، سلفيت (28)، بيت لحم (313)، قطاع غزة (280).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (72)، نابلس (135)، بيت لحم (70)، قلقيلية (23)، رام الله والبيرة (72)، جنين (97)، أريحا والأغوار (4)، سلفيت (39)، طولكرم (61)، طوباس (44)، ضواحي القدس (17)، قطاع غزة (827).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

بإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص.

فيما يلي التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- السبت: 28/11/2020*

*الإصابات الجديدة*

• الضفة الغربية: 634

• قطاع غزة: 827

*حالات التعافي الجديدة*

• الضفة الغربية: 704

• قطاع غزة: 280

*حالات الوفاة الجديدة*

• الضفة الغربية: 11

• قطاع غزة: 4

*المرضى في العناية المكثفة: 63*

*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 10*

*عدد الفحوصات: 5382*