فيديو | استمرار حملة التضامن التي أطلقتها وزارة الثقافة

وطن: تواصل وزارة الثقافة الفلسطينية الحملة التي أطلقتها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، من خلال انضمام إعلاميين وكتاب وفنانين من كافة الدول العربية أبرزها مصر وسوريا والمغرب ولبنان والعراق والأردن وتونس والكويت.

وأكدت الوزارة أهمية هذه المشاركة والتضامن الذي نحن بأمس الحاجة إليه في ظل الظروف التي تواجهها القضية الفلسطينية، وأهمية تعزيز التواصل مع الدول العربية الشقيقة عبر المؤثرين فيها وقادة الرأي من فنانين وكتاب وإعلاميين. وأضافت الوزارة أن هذه الرسائل تؤكد حجم التكاتف العربي من أجل دعم صمود وإصرار الشعب الفلسطيني على التحرر والخلاص من الاحتلال، واعتبار القضية الفلسطينية هي المركزية والمحورية، ودحض رواية الاحتلال.

وبثت وزارة الثقافة رسائل مصورة لعدد من الإعلاميين والكتاب والفنانين نشرت عبر صفحات وزارة الثقافة عبر منصات التواصل الاجتماعي، منهم الفنان وليد توفيق، والفنان أيمن زبيب، الإعلامية رابعة الزيات، الكاتب سامي سماحة، الفنان همام إبراهيم، الفنان صبحي توفيق، الفنان مجد القاسم، الكاتبة والإعلامية بسنت سلامة، الفنانة زين العوض، الفنان شادي مؤنس، الفنان ربيع الأسمر، الفنانة بتول العبد، الكاتبة فريدة الشوباشي، الملحن عبد الله القعود.