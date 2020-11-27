الأهلي المصري يُتوج باللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا بعد مباراة مثيرة مع الزمالك

وطن: تُوج الأهلي المصري باللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه بنتيجة هدفين مقابل هدف على الزمالك في مباراة تاريخية بنهائي البطولة، مساء الجمعة.

وأحرز عمرو السولية هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الـ6 من زمن الشوط الأول للمباراة، قبل أن يعادل نجم الزمالك شيكابالا النتيجة بهدفه في الدقيقة 31.

وتبادل الأهلي والزمالك السيطرة خلال الشوط الأول، بينما سيطر لاعبو القلعة البيضاء على مجريات المباراة بالشوط الثاني.

وأهدر لاعبو الأهلي والزمالك العديد من الفرص، فيما أثارت ركلة جزاء غير مُحتسبة لصالح أشرف بنشرقي، بعد سقوطه في داخل منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 74.

وفي الدقيقة 82، أسكن لاعب الأهلي مجدي أفشة تسديدة صاروخية في مرمى الزمالك.

وتُوج الأهلي المصري بدوري أبطال إفريقيا 8 مرات، آخرها في 2013. وبإنجاز الليلة واصل الأهلي صدارته لقائمة أكثر الأندية التي أحرزت البطولة.

في حين يبلغ فاز الزمالك بالبطولة خمس مرات، آخرها في 2002.