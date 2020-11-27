"الخارجية": حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 310 والإصابات إلى 7517، منذ بدء الجائحة.

وذكرت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية، في هذا الصدد، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية للمواطن منتصر الحلو (53 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6 حالات، فيما سجلت 38 إصابة سابقة.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا هناك بتسجيل 63 إصابة جديدة بالفيروس في كل من: ميتشيغن، وتكساس، وأوهايو، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف الجالية إلى 4634 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس لليوم العاشر على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.