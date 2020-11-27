الاغاثة الطبية تطلق حملة "الحماية .. كافة " لنحمي المرأة الفلسطينية من كل أشكال العنف والتمييز

وطن: اطلقت جمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية حملة " الحماية ... كافة " لنحمي المرأة الفلسطينية من كل أشكال العنف والتمييز.

وقالت الجمعية في بيان لها وصل وطن للانباء نسخة عنه ان الخامس والعشرون من نوفمبر يعتبر اليوم العالمي لإطلاق ما يعرف بحملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في أرجاء المعمورة، حيث تواجه النساء في فلسطين عنفا كبيرا ناجما بالأساس عن تداعيات السياسات العنصرية والقمعية التي ينتهجها الاحتلال و عن تردي الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية .

وقالت الجميعة ان النساء الفلسطينيات دفعن ثمنا باهظا جراء تلك الأوضاع الصعبة، وان المراة الفلسطينية كانت ولم تزل ضحية لها وللمفاهيم الاجتماعية الجائرة إلا أنها واجهتها فصمدت ومضت قدما ولم تتراجع فحققت ذاتها وابرزت قدراتها وأحرزت نجاحات عدة في شتى الميادين وجسدت نماذج للنجاح و التفوق يحتذى بها محليا و عالميا ؛ كيف لا وقد تحدت ظروف القهر والحصار والحرمان والعتمة والحواجز والتداعيات الخطيرة لجائحة الوباء العالمي كورونا وانعكاساتها السلبية على مختلف مناحي حياتها فكانت في صدارة ميادين العلم والعمل والمعرفة والشواهد كثيرة على ذلك سواء في غزة الباسلة او في الضفة الصامدة بما فيها القدس وفي الداخل الفلسطيني ولم تنل من عزيمتها أي من العوائق أو العراقيل وبإرادتها ظلت الأم والمعلمة المربية النموذج الخلاق والموظفة الملتزمة المتفانية و الطالبة النجيبة المتفوقة تواصل نضالها و لم تغفل دورها في المشاركة السياسية منطلقة من واجبها الوطني الذي يحتم عليها مشاركة الرجال في مسيرة الكفاح والنضال الوطني للدفاع عن القضية الوطنية .

وقالت الاغاثة الطبية ان "الحملة تأتي في هذا العام والعنف تتصاعد وتيرته بحق نسائنا فكثر اللاتي وقعن و يقعن تحت الظلم الاجتماعي المنساق وراء المفاهيم البالية و التي أدت لأبعد من تعنيفها ؛ بل أودت بحياتها و رغم أصوات النساء المتعالية و معها مناصرون كثر يؤمنون بأهمية وقف هذا العنف و إنهاء مختلف أشكاله فلا زالت الكثير من العوائق تحول دون ذلك الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود و توحيدها و الأولوية تحتم أن تعمل النساء الفلسطينيات و بكل جد و اجتهاد للالتفاف حول حركة نسائية توحدها المبادئ المخلصة لمواجهة ذلك العنف الخطير و منع تفشيه آفة إجتماعية تتسبب في تفتيت النسيج الاجتماعي ."

وتابعت "إننا مدعوون نساء و رجالا لاستنهاض طاقاتنا و خوض نضالا متواصلا دون كلل أو ملل على جميع المستويات لانتزاع الحقوق والدفاع عنها وفرض حالة الحماية الكافية لدرء مخاطر العنف من خلال الاستمرار بحملات الضغط والمناصرة على صناع القرار السياسي و مطالبتهم للإسراع نحو إقرار قانون حماية الأسرة اللازم في هذا الوقت و في كل وقت لحمايتها و حماية حقوقها و صون كرامتها الإنسانية بالتوازي مع اعتلاء مختلف المنابر لنشر الوعي المنسجم مع أصالة مبادئنا الإنسانية الخلاقة المستمدة من فلسطينيتنا ووطنيتنا و من المفاهيم التنويرية الواعية بدور النساء و أهميته في المجتمع و الاستثمار في المهارات والإبداعات التي يمتلكها جمهور واسع من الشباب و الشابات و توظيفها في ذات الاتجاه التوعوي الخلاق و التركيز على أماكن التجمعات سواء الشبابية أو الاجتماعية و الوصول لكل بيت و لكل زقاق و لكل حارة و لكل حي لتعزيز المفاهيم الخلاقة عن النساء و كيفية تعزيز مكانتها الاجتماعية و الوطنية و السياسية" .

وقالت الاغاثة انها "تطلق حملتها لهذا العام بعنوان " الحماية ... كفاية " ومعنا كل المؤمنين و المؤمنات بالنضال الاجتماعي كجزء لا يتجزأ من النضال الوطني و من منطلق واجباتنا و مسؤولياتنا لزام علينا الابتكار الخلاق في الأدوات اللازمة للتغيير و لمواجهة هذا العنف لا تكفينا حملة محصورة بوقت زمني محدد ؛ بل يجب أن تكون عملية مستمرة متواصلة في جميع الاوقات تتكامل فيها الأدوار و الدوائر و ترتبط بالقياس الناجح نحو تحقيق أهدافها من خلال الوقوف مع الذات و التقييم المسؤول للأداء و البناء على الإيجابي و التقليل من هامش السلبي بكل جرأة وموضوعية ."

واختتمت الاغاثة بيانها قائلة ان "العنف لا يتراجع إلا بإصرارنا على القضاء على أشكاله و بتر جذوره كي لا تتمدد أكثر و بصوت النساء و بمثابرة المخلصين و مساندتهم الفعالة نواجه العنف و نحقق الحماية لهن على جميع المستويات دون تردد و بما يضمن كسر القيود كي تمضي لتصنع مع الرجل مستقبلا أكثر إشراقا وبحيث تنال حقوقها الصحية والاجتماعية دو ن تمييز."

