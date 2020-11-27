ايران تعلن رسميا اغتيال العالم النووي الايراني محسن زاده

وطن: أعلنت وزارة الدفاع الايراتية رسميا وفاة العالم النووي محسن زاده.

وقالت الوزارة في بيان لها ان محاولات انقاذ زاده لم تنجح وقد فارق الحياة.

وتضاربت الانباء الواردة من وسائل الاعلام الايرانية حول اغتيال العالم النووري الايراني محسن زاده.

وقالت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني إن مسلحا أطلق النار على العالم محسن فخري زادة عند مدخل منطقة آبسرد دماوند في طهران.

بدورها، قالت وكالة "فارس" إن عملية الاغتيال وقعت عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وأضافت أن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن فخري زادة من علماء الصف الأول في مجال الأبحاث العلمية وكان على لائحة العقوبات الدولية وذكر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اسمه سابقا وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن فشل مخططات سابقة لاغتياله.

وقال قائد الحرس الثوري حسين سلامي عبر "تويتر" إن "اغتيال العلماء النوويين أبرز مثال على المواجهة العنيفة التي يمارسها نظام الهيمنة لمنعنا من التوصل إلى العلوم الحديثة".