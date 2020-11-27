صلاح الدين موسى يكتب لوطن .. حكومة اشتيه رحيل ام تعديل؟!

كمواطن فلسطيني لا يهمني ان كانت حكومة اشتيه سترحل ام سيجرى تعديل عليها ام ستبقى على ماهي عليه، ما يهمني ويهم كل مواطن فلسطيني اية اضافة سيجلب لنا هذا التعديل او الرحيل او حتى البقاء؟ اتفهم ما عانته حكومة اشتيه من صعوبات منذ تشكيلها الى يومنا هذا، مع ذلك فاننا نرغب سواء بقيت الحكومة على ما هي عليه او تم التعديل عليها او رحيلها ان تكون :

1- حكومة تقترب اكثر من هموم الناس ومشاكلهم ، بحيث تصبح التحويلات الطبية مثلا للجميع لا ان يموت الناس تحت حجج التوفير المالي كما حصل مع ام الصابر في مخيم جنين وغيرها في غزة والضفة ، وان تكون الحكومة اقرب في التعامل مع حاجات الناس ومشاكلهم في العمل و الضمان الاجتماعي والزراعة والنقل والضرائب والحكم المحلي والتعليم والتنمية الاجتماعية. لا نريد ان نرى حكومة لوزارة المالية وحكومة للاقتصاد واخرى للزراعة وهكذا دواليك، بل نريد حكومة موحدة وواحدة متجانسة.

2- نريدها حكومة تضع انشطة عمل يلمس اثرها الناس البسطاء لا خطط استراتيجية كبيرة نُضيع في التحضير لها اشهر لتذهب عند اول ازمة، نريد انشطة تعزز صمود الناس في القدس والاغوار والمناطق المصنفة جيم وفي المدن والمخيمات والقرى، الناس تريد انشطة لا كلمات كبيرة وجمل رنانة ومصاريف على الخطط والخبراء اكبر من الانشطة على الارض.

3- لا نريد وزراء ومن في حكمهم يركبون سيارات فارهة ليزوروا المناطق الفقيرة ليحدثوهم عن الصمود والصبر وضرورة مواجهة المحتل.

4- لا نريد حكومة تكنوقراط ولا من الفصائل، نريدها حكومة تعمل وتمثل من دفع الثمن ويحس بالناس ومن الناس لا يمارس دوره كوزير وهو يحمل جواز سفر او اكثر اجنبي يرحل عندما ينتهي دوره او كلما ضاق به الحال ، او انه يفكر من خلال جواز سفره فينعزل عن الناس ولا يرى احدا الا ممن يحب او من تقرر له الحاشية ذلك.

5- نريد طواقم تعمل مع رئيس الوزراء والوزراء تقول لهم الحقيقة او على الاقل وجهت النظر الاخرى فلا يحللون ما هو مخالف للقانون حتى يرضى الوزير او المسؤول كما حصل في عدد من القوانين والانظمة وفرض الرسوم غير القانونية وقضية الاشخاص ذوي الاعاقة وغيرها .

6- نريد حكومة ووزراء يستطيعون ان يفكروا كيف يخففوا عن الناس والتعديل على كل ما يعيق عمل الناس وصمودهم، لا ان يرضخوا مع الاحترام للدولة العميقة القائمة في وزارتهم كما هو حاصل الان وسيحصل في كل حكومة ان لم يتم معالجة ذيول الدولة العميقة في كل وزارة .

7- نريد رئيس وزراء ووزراء يفتحون مكاتبهم للناس والمراجعين يوما واحدا في الاسبوع ليصل كل ذي حاجة لهم وان يضعوا الية لمتابعة مظالم الناس . لا ان تكون مكاتبهم مفتوحه للاجانب ووفودهم ومغلقة امام ابناء شعبنا ومؤسساته تحت اسباب الانشغال!

8- نريد حكومة تحمي حقوق الناس وحرياتهم فعلا لا قولا ، ان يقبل الوزير او المسؤول النقد حتى وان كان لاذعا او قاسيا او حتى بصورة غير مقبولة مجتمعيا، فالناس تنتقد المسؤول بصفته لا باسمه، فان لم يكن مسؤولا فلن تجد احد يتذكره او يذكره الا احبابه .

9- نريد حكومة تعمل بجد لتعزيز صمود الناس في القدس عملا ، لا نريد وزيرا للقدس بل نريد حكومة تعمل للقدس بجد وان نفصل ملفات القدس عن اختصاص الوزارات نريد ان نجعلها هيئة لاتخاذ القرارات والتنفيذ في مجالات الاسكان والصحة والتعليم وغيرها، لا ان نسقط في براثن البيروقراطية المقيته والحسابات الشخصية احيانا والصراعات داخل المدينة او خارجها.

10- نريد كشف حساب لادارة ملف غزة حتى نجسد الوحدة بالخدمة ان لم نستطيع ان نترجمها سياسيا لا نفرق بين مريض او محتاج في غزة مع احد في الضفة.

11- نريد حكومة تخفف من رسوم التراخيص والبناء وتدعم المزارعين لنشجع الناس على البناء والتمدد الافقي والعمودي حتى نجعل المحتل يواجه الوجود البشري الفلسطيني فيصعب له اقتلاعنا عن ارضنا.

12- نريد حكومة يعلن فيها الوزراء ومن في حكمهم عن الجنسيات التي لديهم غير الجنسية الفلسطينية وان لا يعين أي مسؤول ان كان مقيم خارج البلد لاكثر من خمسة اعوام وعائد لها كمسؤل لانه لن يدرك معنى المعاناة التي نعيش، وان لا يكون له أي علاقة في أي ملف يتعلق بالدولة التي يحمل جنسيتها، مع احترامي وتقديري لكل من يحمل أي جنسية اخرى فقد تكون الحاجة او الظرف او انه اضطر ان يذهب مهاجرا الى تلك الدولة، الا انه ليس من المنطق ولا المعقول من ترك الوطن مهاجرا او باحثا عن فرصة وجنسية يعود لنا وعلينا مسؤولا.

نحن ندرك ان أي حكومة لن تحرر فلسطين او تبني الدولة المستقلة في ظل انقلاب ميزان العدالة، لذا علينا ان نركز على الخدمات وتعزيز صمود الناس، وترك الملف السياسي والنضالي لكل ذي شأن من اصحاب الاختصاص! على الاقل على الحكومة القائمة او المعدلة او القادمة ان تفكر بالتعديل على كل قانون يعيق الناس في الوصول لحاجاتهم وكل نظام يمنعهم من مباشرة اعمالهم وانشطتهم وكل قرار قد يحبط جهودهم ، لا نريد حكومة تتفن باصدار القوانين والانظمة والقرارات التي تكبل الناس ، لا تقولوا للناس ان القانون يمنع بل قولوا كيف نجعل القانون يعمل لصالحكم ايها الشعب.

نريد حكومة نرى فيها الامل لتعزيز الصمود والا فاننا والرحيل على موعد من هذا الوطن، وهذا ما يظهر مؤشراته على عدد الفلسطينين الذين حصلوا على الجنسية التركية والاوكروانيه والصربية .

هذه الحكومة التي نريد سواء بقيت او رحلت او تم التعديل عليها، فهل من مستمع او مجيب او متفكر؟