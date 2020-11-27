"حماس": الاحتلال يعتقل قياداتنا "الفاعلة والمؤثرة" في الضفة

وطن: قالت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، إن الاحتلال الإسرائيلي، يعتقل "قياداتها الفاعلة والمؤثرة" في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت الحركة، في بيان أن "حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين، استهدفت قيادات فاعلة ومؤثرة رفعت لواء الوحدة الوطنية والشراكة، وكانت داعية له كأساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته".

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات استهدفت عددا من المواطنين في مدينة جنين.

وأضاف البيان أن "أبناء حماس وقادتها سيظلون في المقدمة، دفاعا عن ثوابت شعبنا ومقدساته"، مشيرا إلى أن "غالبية قيادات الحركة قضت عشرات السنوات في سجون الاحتلال دون أن تتزحزح عن خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال".

وتوجهت "حماس" بالتحية "لأبناء شعبنا في الضفة"، معتبرة أن "المواجهات البطولية التي يخوضها ضد الاحتلال هي نبض قلوب شباب شعبنا التي تهتف بالمقاومة كخيار لمواجهة الاحتلال".