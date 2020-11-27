9 حالات وفاة و1936 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله - وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (1)، الخليل (3)، جنين (2)، طولكرم (1)" وحالتي وفاة في قطاع غزة.

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (97)، جنين (50)، نابلس (129)، طولكرم (40)، رام الله والبيرة (83)، طوباس (10)، قلقيلية (15)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (17)، قطاع غزة (270).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (137)، نابلس (190)، بيت لحم (106)، قلقيلية (57)، رام الله والبيرة (122)، جنين (135)، أريحا والأغوار (14)، سلفيت (60)، طولكرم (86)، طوباس (75)، ضواحي القدس (32)، قطاع غزة (922).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبإمكان المواطنين الذين أجروا فحص كورونا الاستعلام عن نتيجة فحوصاتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://result.moh.ps، وإدخال رقم الهوية، ثم الضغط على مربع (بحث)، بعدها ستظهر نتيجة الفحص بعد 8- 24 ساعة من إجراء الفحص