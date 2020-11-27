أعلى نسبة إصابات قطاع غزة منذ بدء جائحة كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وقالت الصحة إن الإصابات جاءت بعد إجراء 2863 فحصًا مخبريًا، مشيرة إلى تعاف 270 حالة جديدة من مصابي فكورونا>

وأوضحت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بلغ 18333 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 7993 حالة، فيما إجمالي المتعافين 10254 حالة.

وذكرت صحة غزة أن إجمالي الوفيات بلغ 86 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 302 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 98 حالة.