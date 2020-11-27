جيش الاحتلال يعتقل 8 مواطنين من الضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 8 مواطنين من نابلس و بيت لحم وجنين خلال 24 ساعة الماضية.

من نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من قرية بيت دجن شرق المدينة.

وأفادت مصلادر محلية بأن عددا من الجيبات العسكرية الصهيونية اقتحمت قرية بيت دجن فجرًا، وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت كل من ثوري ابراهيم أبو مرتضى (٤٤ عاما)، والشقيقين عبد الرحمن وعبد الرحيم طلب حاج محمد.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على مفرق مستوطنة مجمع "غوش عصيون" خالد فراج (٣٢ عاما)، بعد ان إنزاله من مركبة واحتجازه، وهو من مخيم الدهيشة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 4 أسرى محررين وشابًا.

وأفادت مصادر محلية بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت كل: الاسير المحرر عبد الجبار محمد أحمد جرار، والأسير المحرر محمد عمر مصطفى شهاب، وكلاهما من مدينة جنين، والأسير المحرر إبراهيم طاهر محمد نواهضة من بلدة اليامون، والأسير المحرر سامر مصطفى جرادات من بلدة السيلة الحارثية، والشاب مهند زكارنة من بلدة دير غزاله، بعد مداهمة منازلهم