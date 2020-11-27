التطبيع يمتد للطيران المدني.. رئيس وزراء الاحتلال يستقبل طائرة "فلاي دبي" الإماراتية في مطار اللد

وطن: وصف رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هبوط طائرة "فلاي دبي" الاماراتية في مطار اللد ، بأنه "حدث تاريخي".

وزعم نتنياهو أن عشرات الرحلات الجوية العربية ستلحق ب "فلاي دبي"، وأن مستقبلا جديدا ينتظر منطقة الشرق الاوسط، لافتا الى أن الرحلات بين دولة الاحتلال ودول خليجية تمر فوق الأراضي السعودية.

و قال نتنياهو: "سنعمل على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة والاستثمار".

وأطلقت شركة "فلاي دبي" أمس الخميس، أولى رحلاتها المباشرة نحو "تل أبيب"، بعد شهرين من تطبيع العلاقات بين الإمارات ودولة الاحتلال برعاية أميركية.

وستقوم شركة الطيران الإماراتية ذات التكلفة المنخفضة برحلتين يوميا إلى تل أبيب. بينما من المقرر أن تطلق شركتا طيران إسرائيليتان خدماتهما التجارية، بين تل أبيب ودبي الشهر المقبل.

وقبل 3 أسابيع هبطت في مدينة دبي أول رحلة جوية للشركة نفسها تقل وفدا سياحيا إسرائيليا إلى الإمارات عقب رحلة استغرقت 3 ساعات تقريبا.

واتفقت الإمارات ودولة الاحتلال على إطلاق رحلات تجارية منتظمة بينهما، فيما نقلت رحلات أخرى مؤخرا وفودا تجارية وحكومية.

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتي تطبيع مع دولة الاحتلال في احتفال بالبيت الأبيض في سبتمبر/أيلول الماضي.