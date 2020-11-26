يزن ملك توقعات الدوري الفلسطيني من أحلى جول

وطن: أعلن موقع أحلى جول الرياضي عن الفائز بمسابقة لعبة النتيجة ضمن مسابقات أحلى جول الرياضية، والتي أطلقها الموقع لدعم الرياضة الفلسطينية من خلال توقعات لنتائج مباريات الدوري الفلسطيني للمحترفين، وكانت الجائزة من نصيب السيد "يزن حاتم" من نور شمس في محافظة طولكرم، حيث استطاع لوحده توقع نتائج أربع مباريات بشكل صحيح وكامل وقد تم تسليمه الجائزة المالية وقيمتها ألف دولار.

وأوضحت إدارة موقع أحلى جول أن إطلاق لعبة التوقعات المجانية على مباريات الدوري الفلسطيني للمحترفين، هو لزيادة متابعة الدوري من قبل الجمهور الفلسطيني وذلك بسبب أن المشترك يصبح مهتم بمعرفة النتائج وجدول مباريات الدوري والأخبار الخاصة بالرياضة الفلسطينية.

مع العلم أن الموقع أصبح يهتم أكثر بالرياضة الفلسطينية من خلال التغطية المباشرة لكافة الأحداث الرياضية، بالإضافة إلى إطلاق الألعاب المجانية والتي يوجد عليها جوائز مالية لزيادة متعة المتابعين والإثارة التي تخلقها هذه الألعاب لدى المشاركين.

الفائز "يزن" عبر عن فرحته بهذه الجائزة، متوجهاً بالشكر لموقع أحلى جول والمصداقية التي تمتاز بها المسابقة، قائلاً: "انا من عشاق الرياضة، وأتابع الدوري الفلسطيني ولفت نظري امكانية المشاركة في المسابقات بشكل مجاني، حيث لا تتعارض مع الدين والعادات والتقاليد، فالمشترك لا يدفع مقابل مشاركته في المسابقات".



ويتيح موقع أحلى جول الرياضي www.ahlagoal.com لعشاق الرياضة فرصة المشاركة بالمسابقات المجانية بالكامل مع تغطية متكاملة لكافة أنواع الرياضة والبطولات، ويطبق ايضاً أعلى مواصفات الخصوصية للمشاركين ضمن سياسة استخدام واضحة، وقواعد تنظم كافة الألعاب لضمان حقوق المشاركين في حالة الفوز.