شاب من جنوب افريقيا يصل إلى القدس مشيا في رحلة استغرقت عامين

وطن: وصل الشاب شهيد بن يوسف تكالا من مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا إلى مدينة القدس المحتلة مشيا على الأقدام في رحلة استغرقت أكثر من عامين.

وقال تكالا المتواجد في القدس: "غادرت من جنوب أفريقيا في 15 آب/أغسطس 2018، ومررت بـ "زمبابوي وزامبيا وتنزانيا وكينا وإثيوبيا والسودان ومصر وغزة، ثم عدت إلى مصر وتوجهت لميناء العقبة في الأردن ثم الضفة الغربية ثم القدس".

وبين أنه حين عودته من القدس إلى بلاده عبر الأردن، أُغلقت الحدود بسبب تفشي وباء كورونا، فعاد للقدس، مشيرا إلى أنه سيتوجه بعد هذه الرحلة إلى السعودية لأداء فريضة الحج.

وأكد تكالا أنه يتواجد في المسجد الأقصى منذ عدة شهور، فيما وصفها بالـ "النعمة الكبيرة"، مبينا أنه لا يعتبر نفسه "محجورا" بسبب كورونا، ولكنه قدر من الله.

وقال: "الحمد لله لدي الفرصة يوميا لأداء الصلوات الخمس في المسجد الأقصى المبارك.. أنا أشعر أن هذا تكريم من الله وامتياز لي للصلاة يوميا خمس صلوات من الفجر وحتى العشاء في الأقصى".

ويقوم تكالا بكتابة كتاب بعنوان "روحي الشجاعة" وفيه يسرد تفاصيل رحلة قدومه إلى القدس، وماذا واجه خلالها.