تركيا تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا

وطن: أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، أن العدد اليومي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في تركيا سجل رقما قياسيا حيث بلغ 174 في الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن تركيا سجلت 29132 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19، بما في ذلك الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.

وأفادت وزارة الصحة التركية بأن العدد الإجمالي للإصابات في تركيا بلغ 474606، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي جراء المرض 13014، منذ تفشي الوباء في تركيا.

المصدر: (رويترز)