عشراوي تدعو اليونان إلى الاعتراف بدولة فلسطين

وطن: دعت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الحكومة اليونانية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استقبالها، اليوم الخميس، القنصل العام اليوناني الجديد المعتمد لدى دولة فلسطين ايفانجيلوس فليوراس، حيث بحثت معه آخر المستجدات السياسية الإقليمية والعالمية والخطوات والتحديات المستقبلية وسبل معالجة تداعيات سياسات إدارة ترمب الكارثية على العالم أجمع، والاتجاه نحو مسار جديد يتجاوب مع متطلبات القانون والعدالة والسلام.

وأشادت عشراوي، خلال اللقاء الذي عقد في مقر المنظمة بمدينة رام الله، بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الفلسطيني واليوناني، وأكدت أهمية إعادة بناء العلاقات وتصويبها.

كما جرى مناقشة الأوضاع المتدهورة على الأرض وممارسات دولة الاحتلال غير الشرعية، بما في ذلك التصعيد الاستيطاني وعمليات سرقة الأرض والموارد والمقدرات.

وأكدت عشراوي أهمية تنسيق المواقف الأوروبية والدولية للتعامل مع المرحلة المقبلة وفق سياسات تضمن احترام حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة عالميا في العيش بحرية وكرامة، عبر إزالة ما يسمى صفقة القرن عن الطاولة نهائيا، وإنهاء الاحتلال العسكري وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق، استقبلت عشراوي ممثل جمهورية قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فلاديميريو، الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهامه.

وعبرت عشراوي عن تقديرها العميق لدور فلاديميريو في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتطوير آليات التعاون والتواصل في جميع المجالات.

وأشادت بمواقفه الداعمة لحقوق شعبنا وبوجوده المميز وعلاقاته الرسمية والشعبية، كما تمنت له النجاح في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحثّته على مواصلة العمل على دعم القضية والشعب الفلسطيني في مناصبه اللاحقة.