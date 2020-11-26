مكافحة الفساد تطلق سلسلة من الدورات التدريبية لطلبة الحقوق في جامعة النجاح

وطن: أطلقت هيئة مكافحة الفساد بالشراكة مع جامعة النجاح الوطنية، فعاليات الدورة التدريبية لطلبة كلية الحقوق المسجلين في مساق جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني، بهدف توعية الطلبة بقضايا النزاهة والشفافية ومنظومة مكافحة الفساد من خلال أربعة لقاءات منفصلة يقدمها كوادر متخصصة من هيئة مكافحة الفساد.

وجاء تنفيذ هذه الدورة المقرر ان يشارك فيها (90) طالبا وطالبة بدعم واسناد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار الدكتور احمد براك، في إطار التعاون المستمر بين الجامعات الفلسطينية وهيئة مكافحة الفساد، في طرح وتدريس مساقات مكافحة الفساد للطلبة التي تشتمل على مساق مكافحة الفساد تحديات وحلول للطلبة من مختلف التخصصات ومساق جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني لطلبة الحقوق في الجامعات.

وشدد المُستشار د. براك على اهمية الاستثمار في الجيل الشبابي والطلابي وفتح الآفاق امامهم للمشاركة في جهود مكافحة الفساد، موضحا ان الهيئة تركز على طلبة الجامعات لإنشاء جيل جديد رافض للفساد من خلال المساقات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضح بأن مساقات مكافحة الفساد في الجامعات الفلسطينية تهدف لتوعية جيل الشباب وتثقيفهم، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحوكمة كجزء من المنظومة القيمية لديهم، مُشيراً إلى أن الهيئة تعول بشكل أساسي على القطاع التعليمي، لإيجاد جيل جديد منيع ضد كافة المغريات التي قد تقودهم لشبهات الفساد خلال حياتهم المهنية والخاصة.

وتتضمن الدورة التدريبية التي تعقد من خلال تقنية "زوم"، عدد من المواضيع والمحاضرات المتخصصة في المنظومة القانونية لمكافحة الفساد (قانون مكافحة الفساد، آليه استقبال الشكاوى والاستدلال، وإجراءات التحقيق الاولي واحالة الملفات، تعريف بوحدة إقرار الذمة المالية، استعراض الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022 وانجازات الهيئة على الصعيد الأكاديمي).

ومن المقرر ان تستمر هذه الدورة التدريبية التي تشتمل على أربعة لقاءات حتى يوم الأربعاء الموافق 2/12/2020، وتغطي المواضيع التالية، قانون مكافحة الفساد ونشأة هيئة مكافحة الفساد: سيقدمها الأستاذ مازن لحام / قائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للتحقيق، اجراءات التحري والاستدلال في الهيئة، وإجراءات التحقيق الأولى واحاله الملفات: سيقدمها الأستاذ أسامة السعدي / رئيس وحدة الشؤون القانونية، وآلية استقبال الشكاوى والبلاغات في الهيئة و تعريف بوحدة إقرار الذمة المالية: سيقدمها الأستاذ عصام عبد الحليم / مدير عام الإدارة العامة للشكاوى والبلاغات والتحري، والاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، و إنجازات الهيئة على الصعيد الاكاديمي / سيقدمهم الأستاذ لطفي سمحان مستشار رئيس الهيئة ، والاستاذة رولا الكببجي مدير دائرة السياسات.