محدث | جيش الاحتلال يعتقل 15 مواطناً من بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الخميس، 15 مواطنا غالبيتهم من من محافظة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من قرية كوبر شمال غرب رام الله، وهم: باجس البرغوثي، وسليمان كنعان، وعلي كنعان، وابراهيم عفيف البرغوثي، ومحمود أحمد شنان، وعلي أحمد شنان، وجاد الله أحمد أبو الحاج.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من قرية المغير شمال شرق رام الله، وهما: أحمد حازم نعسان (38 عاما)، وعماد رضا أبو عليا (27 عاما).

كما اعتقلت قوات الاحتلال يوسف مرعي، بعد ان داهمت منزله في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

وكانت مواجهات اندلعت جراء اقتحام قوات الاحتلال لبلدات وقرى كوبر وبيرزيت والمغير، ولم يبلغ عن أية اصابات.

ذكرت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 4 شبان، خلال مداهمات نفذتها في محافظة جنين.

وجرى اعتقال شابين من بلدة عرابة، وهما: أيسر محمد نواف، وقيس أبو صلاح، بعد ان داهمت منزليهما في بلدة عرابة. كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل ذوي الأسيرين الشقيقين ساري وعبيدة مجيد فشافشة، وفتحي كنعان في بلدة جبع وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر والباحث في شؤون الأسرى تامر سباعنة في بلدة قباطية واستجوبته وهددته بالاعتقال. والليلة، أغلق الاحتلال طرقاً فرعية تربط بين بلدتي يعبد وبرطعة وقرية زبدة بالسواتير الترابية والصخور.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، اعتقل الاحتلال الشاب أحمد محمد جلال (20 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده وفتشته. والشاب علي جواد عطاونة (23 عاما)، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته وعبثت بمحتوياته، من بلدة بيت كاحل شمال الخليل.

هذا وداهمت القوات الصهيونية منزل الأسير المحرر إياد باجس البو، في مخيم العروب وسلّمت نجله محمد بلاغًا لمقابلة مخبراتها.

ومن قلقيلية، اعتقل الاحتلال الشاب علاء ابتلي، بعد دهم منزله وتفتيشه.