المغرب: 70 وفاة و4979 إصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 4979 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ارتفاعا من 3999 أمس.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 336506 إصابات كما سجلت الوزارة 70 حالة وفاة مقابل 73 يوم الثلاثاء، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 5539 حالة.

واستقرت نسبة الوفيات عند 1.6 بالمئة في حين بلغت نسبة التعافي 84.5 بالمئة بعد شفاء 5220 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 284496.

ويستعد المغرب لبدء حملة تطعيم لمن يزيد سنهم عن 18 عاما في الأيام القليلة المقبلة، وتبدأ الحملة بتطعيم الفئات التي تقف على خطوط المواجهة مثل رجال الأمن والعاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية، قبل أن يتم تعميم الحملة على جميع السكان.

وأشارت الحكومة المغربية في وقت سابق إلى أنه من المتوقع أن تستغرق عملية التطعيم نحو ثلاثة أشهر.