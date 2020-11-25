صحيفة عبرية: البحرين تطلب من نتنياهو تأجيل زيارته لها

وطن: قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الأربعاء إن زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، للبحرين والتي كانت مقررةً الأسبوع المقبل، تأجلت بناء على طلب المنامة، فيما لم تصدر أي جهة رسمية في البحرين توضيحاً للأمر.

وكان باراك رافيد، المراسل الدبلوماسي بموقع "واللا" العبري، قد صرح بأن نتنياهو كان يعتزم زيارة البحرين في 1 ديسمبر/كانون الأول، والإمارات في 2 ديسمبر/كانون اﻷول.

أوضحت الصحيفة أن البحرين طلبت من مكتب نتنياهو تأجيل الزيارة، انطلاقاً من رغبتها في أن يزور نتنياهو الإمارات أيضاً خلال الرحلة ذاتها، إذ لم يكن متاحاً أن يزور نتنياهو الإمارات الأسبوع المقبل، بالتزامن مع اليوم الوطني للبلاد، لذلك تقرر تأجيل الزيارة، بحسب المصدر ذاته.

وحسب الصحفي "رافيد" في تغريدات على تويتر، فإن الإماراتيين أبلغوا نتنياهو أن التاريخ لن يكون مناسباً لهم؛ لكونه يصادف اليوم الوطني للبلاد، وطلبوا وصوله في وقت لاحق من هذا الشهر.

المتحدث نفسه قال إنه بسبب تأجيل زيارة نتنياهو للبحرين، تم أيضاً إلغاء زيارة مرتقبة لوزير خارجية الاحختلال، غابي أشكنازي، للمنامة.

وكان من المفترض أن يصل أشكنازي إلى المنامة، الخميس 3 ديسمبر/كانون اﻷول المقبل؛ لحضور "مؤتمر الخطاب الأمني".

وتابع "رافيد": "أوضح البحرينيون أن نتنياهو يتوقع أن يزور البلاد، لذا فإن البروتوكول الدبلوماسي يقضي بعدم القيام بزيارات من قِبل الوزراء قبل ذلك الحين".

عربي بوست