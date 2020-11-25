5 وفيات و882 إصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الأربعاء، أن عدد مرضى الكورونا في دولة الاحتلال ارتفع إلى 331678 إصابة، كما ارتفع عدد الوفيات إلى 2826 وفاة، بعد تسجيل 5 وفيات و882 إصابة جديدة بالفيروس خلال الــ 24 ساعة الماضية.

ويتضح من معطيات الوزارة، أن من بين مجمل الإصابات هناك 285 إصابة وصفت حالتهم بالخطيرة، بينهم 110 موصولين بأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويبلغ عدد الحالات النشطة المصابة بالفيروس حالياً 9010 إصابة بعد استبعاد حالات الوفاة والتعافي من مجمل الإصابات.