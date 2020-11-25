رحيل أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا

وطن: توفي، اليوم الأربعاء، أسطورة الكرة الأرجنتينية، دييجو أرماندو مارادونا، إثر تعرضه لسكتة قلبية.

ووفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية، فإن مارادونا تعرض لسكتة قلبية صباح الأربعاء أثناء التواجد في بلدة تيجري.

وكان مارادونا قد خضع لجراحة في الرأس منذ فترة وتعافى وتحسنت حالته قبل أن يتم الإعلان عن وفاته.

ويعد مارادونا من أساطير كرة القدم عبر التاريخ حيث فاز بكأس العالم رفقة الأرجنتين ومثل أندية عديدة أبرزها برشلونة ونابولي.

كما أشرف مارادونا على تدريب المنتخب الأرجنتيني.