استشهاد مقدسي برصاص الاحتلال قرب حاجز الزعيّم

وطن: - أعلنت مستشفى هداسا "هار هتسوفيم" مساء الأربعاء، عن استشهاد الشاب الذي أصيب برصاص جنود الاحتلال في وقت سابق اليوم قرب حاجز الزعيم شرقي القدس.

وجاء في الإعلان الصادر عن المستشفى، أن قسم الطوارئ الجديد استقبل الشاب وقد توقف نبضه بعد أن تعرض لإصابات خطيرة في البطن، وبعد محاولات لإنعاشه اضطر الأطباء للإعلان عن وفاته.

وأطلق جنود الاحتلال ، عصر الأربعاء، النار على شاب، داخل مركبته، بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس، بالقرب من حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.