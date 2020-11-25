عمر صبره يكتب لـوطن: حياة أطفال فلسطين

يحتفل العالم بيوم الطفل في العشرين من نوفمبر من كل عام لاعتباره اليوم العالمي للطفل وفق ما اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان حقوق الطفل، ثم إقرارها واعتمادها اتفاقية الطفل عام 1989 فكان الهدف الأسمى لهذا اليوم هو تعزيز الترابط الدولي وثقل الوعي بين أطفال العالم ورفاهيتهم وتحسين معيشتهم، علما بان فلسطين قد وقعت على اتفاقية الطفل عام 2014 واعتبرت فلسطين الخامس من ابريل من كل عام يوم الطفل الفلسطيني.

ان مرحلة الطفولة هي من اهم المراحل التي يمر بها الانسان، حيث تعتبر مرحلة التشكيل والتكوين من حيث ثقل شخصيته، وتعزيز ثقافته لبناء مستقبله، فهم بناة مستقبل الامه وعراقتها، فهم رجال المستقبل الذي يبني عليهم حضارة أمتهم.

قال جبران خليل جبران عن الأطفال "إن أطفالكم ما هم بأطفالكم، فقد وَلَدَهُم شوقُ الحياة إلى ذاتها، بكُم يخرجون إلى الحياة ولكن ليس منكم".

الأطفال هم من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره كما ذكرت اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة وفق المادة 1 الطفل بانه "كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه"، اما قانون الطفل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2004 فقد عرف الطفل بالمادة 1 بان الطفل "هو كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره".

يبلغ عدد الأطفال الأقل من 18 عام حسب تقديرات جهاز الإحصاء الفلسطيني لعام 2020 بنحو 2,27 مليون طفلاً، منهم 1,16 مليون طفل ذكراً، و1,11 مليون طفلة، حيث يشكل الأطفال بنحو 45% من عدد سكان فلسطين.

أطفال فلسطين يعيشون واقعا صعبا بسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ومطرقة الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته بحق الطفولة.

إن إسرائيل تنتهك حقوق الطفل منذ نشاءتها وتمارس القتل والضرب والتعذيب والاعتقال والحرمان لحقوقهم، ومنذ عام 1967 مارست إسرائيل الاعتقال بحق الأطفال فيقدر مجموع المعتقلين أكثر من 90 ألف طفل فلسطيني، بما نسبته 800 طفل سنويا تقريبا، ومارست عليهم أبشع واشد أنواع العقوبات بسلبهم حقهم في الحرية بالحبس والتعذيب الجسدي والنفسي ومنعهم حق التعلم واللعب والتنقل ولم شمل العائلة، وعرضهم على المحاكم العسكرية بانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف، فهي لا تتعامل مع الأطفال وفق الملاذ الأخير ولا تجنبهم الاعتقال، ولكن دولة الاحتلال تعتبره الملاذ الأول وليس الأخير كما الاتفاقيات الدولية. فإسرائيل لا تحترم الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الطفل.

وحسب تقديرات مؤسسات متابعة الحركة الأسيرة بسجون الاحتلال مازال يوجد الان أكثر من 170 طفل معتقل في سجون الاحتلال.

لقد رسخ القانون الدولي الإنساني بالاتفاقيات الدولية تحديداً اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالإضافة للبرتوكولين الإضافيين لعام 1977 حماية الأطفال بعدة قواعد قانونية عامة وهي:

القاعدة الأولي: اعتبار الأطفال جزء من السكان المدنيين ولا دور لهم بالأعمال العدائية. ان هذا المبدأ يرسخ بأن للأطفال الحق بالمعاملة الإنسانية باعتبارهم لا يقوموا بأعمال عدوانية وفق للمادة 3 من اتفاقية جنيف، وقد تضمن البرتوكول الأول 1977 على ضرورة التفرقة بين المقاتل والمدني أثناء النازعات المسلحة الدولية، والبرتوكول الثاني تضمن بأنه لا يجوز أن يكون المدنيين محلاً للهجومات المسلحة.

القاعدة الثانية: المعاملة الخاصة والتفضيلية للأطفال، حيث يرسخ هذا المبدأ وفق المادة 77 من البرتوكول الأول مبدا الحماية الخاصة بالأطفال " يجب أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وان تكفل لهم الحماية ضد أية صورة من صور خدش الحياء، ويجب أن تهيئ لهم أطراف النزاع العناية والعون الذين يحتاجون اليهما سواء بسبب سنهم أو لاي سبب آخر".

نؤكد حاجتنا لتوحيد جهود مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لنقل معاناة أطفالنا المعتقلين بسجون الاحتلال والعمل على متابعة ملف الاسرى وخاصه الأطفال امام كافة المنظمات الدولية لضغط على إسرائيل من اجل الإفراج عنهم.

فأوصى المشرع الفلسطيني بان تكون المصلحة الفضلى للطفل دائما بكافة الصياغة التشريعية، وموائمة التشريعات القائمة ومراجعتها من اجل تشريعات فضلى لحماية حقوق الطفل الفلسطيني وفق الاتفاقيات الدولية بما يتناسب مع هويتنا وثقافتنا الوطنية.

ويجب العمل على توحيد كافة الجهود من اجل حماية حق الطفل بالتعليم في ظل مخاطر فايروس كورونا الذي فرض واقعاً مختلفاً بالتعليم فالطفل يذهب للمدرسة بنصف الوقت المقرر له سابقا بظل المخاطر الصحية الطارئة، وهذا يحتاج لتكثيف الجهود من اجل تعليم مناسب.

علما بان هناك قضايا متعلقة بحق الطفولة تحتاج الى تكثيف الجهود وخلق حلول ابتكارية غير تقليدية لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال لما لها جوانب سلبيه على الطفل تؤدي لحرمانه حق التعليم وحق اللعب وحق التمتع بالطفولة والاستغلال السلبي لعمالة الأطفال، التي تزداد نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة.

ختاما اكرر ما قالته الشاعرة التشيلية غابرييلا ميسترال "اقترف البشر أخطاء كثيرة، ولكن أسوا جريمة اقترفت على الإطلاق هي التخلي عن الأطفال، وإهمال ينبوع الحياة، ويمكن إرجاء الكثير من الأمور إلى وقت آخر، الكثير نعم ولكن باستثناء الرعاية بالأطفال، مرحلة الطفولة هي المرحلة التي تنمو فيها كل خلية من خلايا جسم الطفل وكل حاسة من حواسه، وبالتالي علينا أن نتصرف اليوم وألا نترك الأمور إلى الغد".