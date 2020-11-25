الإغاثة الزراعية وإنقاذ الطفل تنظمان جولة ميدانية على مشاريع "نجاحها " في نابلس

وطن: نظمت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) و إنقاذ الطفل والحكومة الكندية جولة ميدانية لزيارة ثلاثة من المشاريع الريادية التي تنفذها الفتيات ضمن مشروع " تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي في الضفة الغربية ومحافظات قطاع غزة - نجاحها " في محافظة نابلس ، حيث ضم الوفد كل من السيد جيسون لي مدير مؤسسة إنقاذ الطفل في الأرض الفلسطينية المحتلة و السيدة ميرا نصراوي مسؤولة المشروع لدى الحكومة الكندية و مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش ، بالإضافة لطاقم المشروع من الإغاثة الزراعية و إنقاذ الطفل.

وشملت الجولة زيارة المستفيدة من مشروع " نجاحها " عبير أقطش المختصة بصناعة حلوى الجوزية ، حيث قامت المستفيدة بتقديم نبذة عن فكرة مشروع و المراحل التي خاضتها خلال المشروع بداية من مرحلة التقدم بالطلب للانضمام للمشوع و التدريبات و من ثم الحصول على منحة المشروع.

وعبرت عبير أقطش عن سعادتها بالمشروع و نجاحه في المنطقة و اقبال الزبائن على منتجها وهو الأمر الذي يدفعها للتوسع في صناعة الحلويات و افتتاح معمل ومحل حلويات في مدينة نابلس الى جانب معملها الحالي الموجود في بلدة زعترة جنوب نابلس.

وتم زيارة المستفيدة في بلدة عزموط الشابة الريادية شروق شحادة التي تقوم بزراعة الزعتر و الأعشاب العطرية و الطبية ( الميرامية ، الزعتمانة ) ، التي عبرت عن فرحتها بحصولها على هذا المشروع وهو المشروع الذي مكنها من دفع جزء من أقساطها الجامعية و عزز حضورها الاجتماعي في عائلتها ومجتمعها.

وتقول الريادية شروق شحادة بأن زراعة الزعتر و النباتات الطبية و العطرية زراعة نادرة في قرى وبلدات شرق نابلس وان هذا الوضع سهل ترويجها لمنتجاتها و أدى لكثرة الطلب عليه وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أوضاعها الاقتصادية.

كما تم زيارة جمعية التوفير و التسليف في مدينة نابلس و مشروعهن الذي هو عبارة عن مطبخ وتصنيع غذائي ، وقامت عضوات الجمعية باطلاع الوفد على المنتجات التي تقوم الجمعية بتصنيعها و ترويجها ، حيث تعمل عضوات الجمعية على انتاج و تسويق مجموعة من المنتجات الغذائية بالإضافة لعملهن في مجال تجهيز طلبات الطعام للمؤسسات و الأفراد ، كما تعمل الجمعية في أنشطة أخرى.

وشددت عضوات الجمعية على أهمية مشروع " نجاها " الذي يستهدف الشابات ويتيح لهن فرصة امتلاك وإدارة مشاريع وبالتالي تحسين ظروفهن وظروف اسرهن الاقتصادية و بالتالي تعزيز حضورهن المجتمعي على كافة الأصعدة.

وفي نهاية الجولة قامت عضوات التوفير و التسليف بالتعبير عن شكرهن للمؤسسات القائمة على المشروع من خلال تقديم هدايا للوفد والتي كانت عبارة عن مشغولات يدوية تراثية فلسطينية.

ويشار الى أن مشروع " تمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي – نجاحها "، تنفذه انقاذ الطفل بالشراكة مع جمعية التنمية الزراعية ( الإغاثة الزراعية ) و مركز العمل التنموي (معا) و بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني و بدعم من حكومة كندا.