الصحة: 9 وفيات و1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين منذ بداية الجائحة إلى 740 وفاة.

وأكدت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، تسجيل 1720 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي في فلسطين إلى 87838، فيما سجلت 490 حالة تعافٍ جديدة، ما يرفع عدد المتعافين منذ بداية الجائحة إلى 72168.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، إن الوفيات الجديدة سجلت في محافظات: نابلس، وبيت لحم، وقلقيلية، و6 وفيات في قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (177)، نابلس (216)، بيت لحم (147)، قلقيلية (100)، رام الله والبيرة (131)، جنين (107)، أريحا والأغوار (12)، سلفيت (43)، طولكرم (95)، طوباس (35)، قطاع غزة (613)، ضواحي القدس (44)، مشيرة إلى انه تم إجراء 7366 فحصا.

وذكرت أن حالات التعافي سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (39)، جنين (36)، نابلس (60)، طولكرم (29)، أريحا (15)، رام الله والبيرة (108)، قطاع غزة (203).

وأشارت الكيلة إلى أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 81.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.