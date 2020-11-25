6 وفيات و613 إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الأربعاء، عن تسجيل 6 حالات وفاة، و613 إصابة بفيروس كورونا)بمحافظات القطاع خلال 24 ساعة.

وأكدت الصحة، بغزة، أن عدد الإصابات، جاء بعد إجراء 2092 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أعلنت عن تعافي 203 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات النشطة 6903 حالة، وإجمالي المتعافين 9774 حالة، فيما الوفيات ارتفعت إلى 78 حالة وفاة.

وذكرت الصحة، أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 258 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 96 حالة.