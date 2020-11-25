إصابة أسيرين بفيروس كورونا بمركز توقيف "بتاح تكفا"

وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الأربعاء، بإصابة كل من الأسيرين عمر منصور وجعفر حدادرة وكلاهما من مدينة نابلس، بفيروس كوفيد- 19 (كورونا).

وأوضحت الهيئة أن الأسيرين جرى اعتقالهما حديثاً وزجهما بمركز توقيف "بتاح تكفا"، وهناك أُجرى لهما فحص كورونا الذي بين إصابتهما بالفيروس.

ولفتت الهيئة إلى أنه بعد الإعلان عن إصابة الأسيرين، يرتفع العدد الإجمالي للأسرى الذين أعلن رسمياً عن إصابتهم بفيروس كورونا لنحو (137) أسيرا يقبعون في عدة سجون ومراكز توقيف الاحتلال.