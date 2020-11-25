16 قتيلة من الوسط الفلسطيني في الداخل المحتل منذ بداية العام

وطن: تظهر أخر الإحصائيات تسجيل 16 جريمة قتل بحق النساء في الوسط الفلسطيني في الداخل المحتل.

واليوم يحيي العالم، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ لرفع الوعي حول حجم المشكلات التي تتعرض لها المرأة في أرجاء العالم. وحددت الأمم المتحدة موضوع "تحويل العالم إلى البرتقالي: موّلوا، واستجيبوا، وامنعوا، واجمعوا!" شعاراً لسنة 2020، وستباشر في هذا اليوم كالسنوات السابقة حملة 16 يومًا من النشاط، تختتم في 10 ديسمبر المقبل، الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وفي الوقت الذي يكافح العالم فيه العنف ضد النساء ، لا يزال الفلسطينيون في الداخل المحتل يعانون من جرائم العنف والقتل ضد النساء ، حيث قُتلت 16 سيدة وشابة في عدد من جرائم القتل التي ترتفع بشكل متزايد بالداخل المحتل

وكانت أخر تلك الجرائم، قتل الأم الشابة وفاء عباهرة من بلدة عرابة ، مؤخرا، طعنا على يد طليقها حسب شبهات الشرطة الإسرائيلية.

ووفق شهود العيان فإن الضحية قتلت طعنا أمام المارة في عرابة بعد أن صدم طليقها سارته بالسيارة التي كانت تستقلها، ثم طعنها حتى الموت.

يذكر أن الضحية وهي أم لثلاثة بنات وولدين، أكبرهم في الثامنة عشرة من عمره واصغرهم في الرابعة من عمرها.

وفي ظل جرائم القتل المتزايدة في الوسط الفلسطيني في الداخل المحتل، يتهم فلسطينيو الداخل الشرطة الإسرائيلية بالتقاعس في ملاحقة المجرمين وفك رموز تلك الجرائم، في المقابل يتم ملاحقة المجرمين بسرعة في الوسط اليهودي.