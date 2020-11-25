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مداهمات واعتقال 6 مواطنين من الخليل ونابلس

25.11.2020 10:25 AM
مداهمات واعتقال 6 مواطنين من الخليل ونابلس

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأربعاء، 6 مواطنين من الخليل ونابلس، ونفذت مداهمات عديدة في المحافظتين، ومناطق أخرى بالضفة الغربية.

وأوضحت الوكالة الرسمية أنّ قوات الاحتلال اعتقلت: نضال ياسر محمود مسالمة، وساجد اسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها، في بلدة بيت عوا جنوبي الخليل.

ومن نابلس، جرى اعتقال الشابين: حسن خالد مبروك من مخيم العين، وعمرو ظريفة من الجبل الشمالي، بعد مداهمة منزلي ذويهما.

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