"الشركات غير الربحية ما بين القانون والواقع-رؤية للتغيير" دراسة بحثية للمحامي صلاح موسى

وطن: أعد المحامي والباحث صلاح موسى، دراسة بحثية، بعنون "الشركات غير الربحية ما بين القانون والواقع-رؤية للتغيير"، لصالح الهيئة الاستشارية الفلسطينية.

وناقشت الدراسة، الإطار القانوني الناظم لعمل الشركات غير الربحية في فلسطين، الذي نشأ في العام 2008م، من خلال القرار بقانون الذي حمل الرقم (6)، والذي بموجبه تم تعديل قانون الشركات الأردني الساري المفعول في الضفة الغربية، والذي يحمل الرقم 12 لسنة 1964م، حيث نصت المادة (4/ب) من القرار بقانون على إنشاء الشركات غير الربحية، وترك تنظيم عملها من خلال نظام يصدر عن مجلس الوزراء، واعتبارهاخاضعة لقانون مكافحة الفساد على اعتبار أن المال هو مال عام يخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية.

ثم صدور قرار بقانون معدّل لقانون مكافحة الفساد عام 2018م، أدخل بحكم النص الشركات غير الربحية والمساهمين والعاملين فيها، ضمن الأشخاص والجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد.

ووتناولت الدراسة أيضاً، الشركات الربحية المسجلّة وغير المسجلّة، وما يمثله عدم تسجيلها، والخلط بينها وبين الجمعيات، من تناقض مع واقع العمل والهدف من إنشائها وتأسيسها، إذ أصبحت هذه الشركات، وفق ما جاء في الدراسة، تمثل معضلة في العمل الحكومي والأهلي، بدلاً من أن تكون رافداً من روافد الاقتصاد الوطني وأداة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وطرحت الدراسة أيضاً، العديد من التوصيات، لتنظيم عمل الشركات غير الربحية، بالتاعوين ما بين الجهات الحكومية وممثلين عن المجتمع المدني وممثلي عن الشركات غير الربحية وعن القطاع الخاص...