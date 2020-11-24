وزيرة الصحة تدين اعتداء جنود الاحتلال على سيارة إسعاف ومحاولة اعتقال أحد المصابين من داخلها في الأغوار الشمالية

وطن: أدانت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحاولة اعتقال أحد المصابين من داخلها بشكل همجي، اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزيرة الكيلة أن العالم شاهد بالصوت والصورة كيف اقتحم جنود الاحتلال سيارة إسعاف بقوة السلاح محاولين اعتقال أحد المصابين، دون مراعاة لحالته الصحية، ودون أي احترام للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على احترام وحماية الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والمرافق الطبية وضمان عدم تعرض أفراد الطواقم الطبية لأي خطر أو إصابتهم بأي أذى، وعدم مهاجمة المستشفيات ولا سيارات الإسعاف وعدم إلحاق الضرر بها.