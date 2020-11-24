الأسرى يناشدون الرئيس بالتدخل الفوري لمنع المس بحقوقهم ومخصصاتهم المالية

وطن: ناشد الأسرى في سجون الاحتلال، الرئيس محمود عباس، بالتدخل الفوري، لحماية مخصصاتهم المالية وأسر الشهداء، وإعادة تفعيل وزارة الأسرى وكل المؤسسات العاملة لخدمة الأسرى.

وشدد الأسرى في بيان وصل وطن نسخة عنه، أن الحديث عن معونات أو مساعدات أو تحويل هذه المستحقات لأي شكل آخر هو أمر مرفوض مطلقا.

وأكدوا أن "هذا أمر مرفوض مطلقا وسنقف ضده بكل ما أوتينا من قوة لأن ذلك مس وضرب لشرعية نضالنا وهذا ما لا نقبله أبدا".

وفيما يلي نص البيان كاملاً:

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله.

نحن لا نوجه كلماتنا إلا لسيادتك فما نشعر به في هذه الظروف تعجز كل الكلمات عن وصفه، ولن يحتمل ثقله إلا قلب بحجم الوطن الذي دافعنا عنه بأعمارنا وأرواحنا وآهات أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا، وما زلنا عند عهدنا ففلسطين تسكن أرواحنا وسنبقى رأس الحربة في السلم والحرب وسنبقى الطليعة المدافعة عنها، غير أن ما يؤلمنا ويحز في نفوسنا ويراكم أثقال المؤبدات أكثر على أرواحنا هو ما يتداول من أحاديث وتلميحات ومداولات حول مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، فالقضية متعلقة بعائلات بأكملها خفف هذا الأمر من ثقل السنوات والحرمان عنها، وهو أمر يعكس التزامنا بهذه القضية المقدسة فنحن كنا نتطلع بأن تكون قضية الإفراج عنا وتحريرنا قبل أي حديث عن أي حل مهما كان هذا الحل فحريتنا هي الشرط الأهم لإعادة ثقة شعبنا بهذا المسار برمته، ولكن للأسف الشديد إن سياسة تقدير الظرف الدولي وتجنب الضغوط أعادت قضية الأسرى من ضرورة الإفراج الفوري والغير مشروط عنهم للدفاع عن أبسط استحقاقاتهم التي هي أقل ما يقدم لهذه العائلات بعد هذه السنوات الطويلة من الحرمان والفراق، إن الحديث عن معونات أو مساعدات أو تحويل هذه المستحقات لأي شكل آخر هو أمر مرفوض مطلقا وسنقف ضده بكل ما أوتينا من قوة لأن ذلك مس وضرب لشرعية نضالنا وهذا ما لا نقبله أبدا.

نأمل من سيادتكم التدخل فورا وإعادة الأمر لنصابه وإعادة تفعيل وزارة الأسرى وكل المؤسسات العاملة لخدمة هذه الشريحة المناضلة من شعبنا.

ابناؤك أسرى فلسطين داخل سجون الاحتلال.