"الخارجية": 306 وفيات و7334 إصابة في صفوف جالياتنا منذ بدء انتشار جائحة كورونا

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 306 حالات وفاة و7334 إصابة في صفوف جالياتنا حول العالم، مذ بدء انتشار جائحة كورونا.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا لمواطنة، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 5 حالات، وبتسجيل إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الإصابات الى 38 إصابة.

كما أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية بأن عدد الإصابات 200 إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجالية موزعة على كافة الأراضي الإيطالية، حيث يوجد 3 مصابين في المستشفيات وضعهم الصحي مستقر.

وأفادت الوزارة بتسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في الولايات المتحدة الأميركية في كل من ميتشيغن ونيوجرسي ونيويورك وواشنطن وتكساس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4457 إصابة.

وبينت الوزارة أن دفعة جديدة من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال غادرت صباح اليوم إلى تركيا، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم، كما غادر وفد من رجال الاعمال من محافظة نابلس للمشاركة في عدد من معارض الصناعات الغذائية في اسطنبول.