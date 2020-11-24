سُمح بالنشر.. جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين في تحطم طائرة

وطن: أكد الناطق باسم جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، مقتل جنديين نتيجة لتحطّم طائرة جنوب فلسطين المحتلة.

وقال المتحدث باسم جيش العدو: "سمح بالنشر أنه قتل اليوم ضابط احتياط يعمل كمدرب طيران وجندي من مدرسة الطيران نتيجة تحطم طائرة خفيفة في منطقة مفتوحة جنوب البلاد" وفق قوله.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم، عن تحطم طائرة مروحية في ما تسمى منطقة "مشمار هنيغف" فيما أفادت طواقم ما تسمى "نجمة داود الحمراء" بأنها تعاملت مع حالتين في موقع تحطم الطائرة.