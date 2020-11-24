وطن: تم مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الناشط نزار بنات من سجون السلطة، وهو حر طليق الآن.

وأفاد وكيل الدفاع شاكر الطميزه، بإن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية، بأنه تقرر رد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة شكلاً، مما يعني التأكيد على قرار محكمة صلح اريحا بالإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات.

وكانت محكمة أريحا، قد قررت يوم، الإثنين، الإفراج عن الناشط السياسي نزار بنات بضمان مكان إقامته، بعد اعتقاله لأربعة أيام خاض خلالها إضرابًا عن الطعام.

وبنات ناشط ضدّ الفساد، واعتقل فجر الجمعة الماضية، بعد نشره في صفحته على فيسبوك فيديو ينتقد فيه وصف عودة التنسيق الأمني بـ"الانتصار".

واعتقل بنات من منزله في دورا في الخليل.