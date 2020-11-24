مكافحة الفساد تنظم ورشة عمل تدريبية حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المُساندة لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس

وطن: نظمت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020، ورشة عمل تدريبية لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المُساندة، وذلك ضمن البرنامج التوعوي التدريبي الذي تنفذه هيئة مكافحة الفساد، ضمن المحور الأول من الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، والذي يهدف إلى تعزيز التدابير الوقائية من الفساد في المؤسسات الفلسطينية التي تدير شأناً عاماً.

وقال مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في الهيئة أ. عبد الله أن مؤسسة المواصفات والمقاييس تُشكل بوصلة تطوير العمل الصناعي والمؤسساتي في دولة فلسطين، مؤكداً بأن المؤسسة تمثل شريكاً استراتيجيا لهيئة مكافحة الفساد.

مؤكداً على أهمية هذه الورشات لاطلاع الموظفين على قوانين مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار مذكرة التعاون الموقعة بين الجانبين، موضحاً بأن هذه الورشة سوف يتبعها عدداً من الورشات والدورات التدريبية المشتركة، مشدداً على أهمية عقد دورات تدريبية مشتركة بين الجانبين في عدة مؤسسات وقطاعات مختلفة.

واثنى عليان على علاقة الشراكة القائمة بين الهيئة ومؤسسة المواصفات والمقاييس التي اعتبرها من المؤسسات الرائدة في تطوير إجراءات العمل في مؤسساتنا الوطنية وقال:" نحن لدينا توقيع مذكرة تعاون مشتركة وها نحن اليوم نترجم هذه المذكرة بأنشطة وبرامج نوعية ومتخصصة".

وأكد مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندس حيدر حجة، حرص المؤسسة على أن تكون قدوة للمؤسسات العامة الفلسطينية في تطبيق الأنظمة والقوانين، فالأداء الناجح الذي تسلكه أية مؤسسة يعتمد في معظم الأحوال على جودة عمل موظفيها وعلى مدى تفانيهم في عملهم، وهذا يتطّلب نشر ثقافة وقواعد ذات اهمية تهدف إلى تطوير الأداء والارتقاء به وتحسينه على الدوام، ويتوّقف النجاح في إخراج هذه المتطلبات إلى النور على الأنظمة المتبعة والتي تكفل تطبيق آليات رشيدة وسليمة، وكذلك تبّني نظام مناسب وسليم مماثل لما جمعنا من اجله اليوم.

وأوضح م. حجة أن المؤسسة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للشعب الفلسطيني، من اجل تعزيز ثقة المواطن بمؤسساته العامة فنحن نعمل على إعداد وتطوير مواصفات مراكز خدمة الجمهور والتي تعتبر وسيلة هامة للارتقاء بالأداء في العمل الحكومي بما يتيح للوزارات والمؤسسات والهيئات أن تقدم أفضل مستوى ممكن من الخدمات للمواطنين من حيث السرعة والجودة و يكرس ثقافة الوعى والجودة والتميز في الاداء الحكومي بالشكل الذى يسهم في الارتفاع بمستواه ويفضى الى تقديم أفضل الخدمات الحكومية وأجودها للمواطنين وتمشياً مع المستجدات العالمية في مفاهيم الادارة الحكومية.

أكد م. حجة، ان الفساد هو آفة اقتصادية واجتماعية حقيقية. فمن خلال ما يسببه من تقويض للثقة، يصبح من الصعب على المؤسسات والهيئات اتخاذ القرارات اللازمة لتعزيز المصلحة العامة.

,أبدا المهندس حجة استعداده لتام لتسخير كل الجهود المتاحة لدى المؤسسة للإسهام في هذا الدور الوطني الذي يعد واحداً من أهم أهداف الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022.

وخلال اللقاء قدم مدير دائرة النزاهة في هيئة مكافحة الفساد أ. جمال الشريف شرحاً حول تعريف الفساد والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد، واختصاصات الهيئة، والتمييز بين أشكال الفساد

فيما استعرضت رئيس وحدة حماية الشهود والمبلغين في الهيئة أ. ولاء عبد الله مفهوم حماية الشهود والمبلغين، مشيرة إلى أهمية النظام، وأشكال الحماية المتاحة، وإجراءات وشروط الحصول عليها.

بدوره قدم مدير الرأي القانوني في الهيئة أ. عبد الله نواهضة تعريفاً حول نظام الهدايا، موضحا الفرق بين الهدايا المسموحة والهدايا الممنوعة، مشيراً إلى إجراءات التبليغ عن الهدايا، ومبادئ وأخلاقيات قبول الهدية.

بالإضافة لتقديمه شرحاً حول مفهوم الإفصاح عن تضارب المصالح وأهميتهن وأنواع تضارب المصالح، وآليات الإفصاح عن تضارب المصالح، وآليات إزالة تضارب المصالح.