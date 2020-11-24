"عدالة": القانون لا يسري خلف جدران سجن أريحا

وطن: استنكر الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "عدالة" اعتقال وإستمرار الأجهزة الأمنية باحتجاز الناشط نزار البنات رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه، بما يشكل انتهاكاً للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها فلسطين، وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الأساسي الفلسطيني الذي كفل الحق في حرية الرأي والتعبير، وأوجب احترام قرارات القضاء.

ورأى ائتلاف "عدالة" في احتجاز الناشط بنات على خلفية حرية الرأي والتعبير، واستمرار احتجازه رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه بالكفالة الشخصية، اعتداء على سيادة القانون واستقلال القضاء، وإن الإبقاء على الناشط بنات محتجزاً يشكل جريمة دستورية وقانونية تتطلب مساءلة الأجهزة الأمنية الرافضة للامتثال لقرار المحكمة، وتطلب قيام النائب العام بمسؤوليته التي فرضها عليه القانون بشأن حماية الحقوق والحريات العامة.

من الجدير بالذكر أن الناشط نزار بنات معتقل على خلفية إنتقاده لتصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن إعادة العلاقة مع الاحتلال، الأمر الذي يعتبر حقاً مشروعاً في التعبير عن الرأي، وبالتحديد في ظل الظرف الاستعماري الذي يمر فيه الشعب الفلسطيني كشعب يعاني يومياً من إنتهاكات الاحتلال حسب ما جاء في بيان "عدالة"

وقال الائتلاف في بيان وصل وطن نسخة عنه ان حالة احتجاز نزار بنات تعكس التدهور في واقع الحريات العامة في فلسطين ومستقبل حرية التعبير، بالإضافة إلى واقع القضاء الفلسطيني. إن إستمرار الأجهزة الأمنية بإعتقال النشطاء والصحفيين/ات على خلفية حرية الرأي وخلافاً لكافة القوانين أصبح نهجاً متبعاً من قبل الأجهزة الأمنية يتطلب التزام الجهات المكلفة بإنفاذ القانون باحترام الحريات الأساسية المؤكد عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين والواردة في القانون الأساسي الفلسطيني والتشريعات النافذة، كما يتطلب وقوف جماعي للمجتمع المدني الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات، وفي هذا السياق يؤكد ائتلاف "عدالة" على أهمية الوقوف ضد هذه الإجراءات ويطالب بما يلي:

1) الإفراج الفوري عن الناشط نزار بنات.

2) حل اللجنة الأمنية والالتزام بسيادة القانون ضمن الإجراءات المحددة في القوانين والتشريعات النافذة.

3) احترام الحريات العامة للأفراد، وأهمها الحق في التعبير عن الرأي.

4) إعادة الاعتبار لدور القضاء والمحاكم بصفتها الجهة المخولة في إصدار القرارات المنصوص عليها في القوانين الفلسطينية.