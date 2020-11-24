الدراسة بعنوان " الشركات غير الربحية | ما بين القانون والوقع.. رؤيا للتغيير"
الهيئة الاستشارية لتطوير المؤسسات غير الحكومية تصدر دراسة حول الشركات غير الربحية
24.11.2020 03:57 PM
وطن: أصدرت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية، دراسة بعنوان " الشركات غير الربحية | ما بين القانون والوقع.. رؤيا للتغيير".
أعد الدراسة المحامي صلاح الدين موسى، ضمن مشروع "تعزيز التبادل والتعاون الاقتصادي ودعم شراكات الأعمال عبر الحدود" بدعم وتمويل من الاتحاد الأوروبي- المبادرة الأوروبية لبناء السلام، وذلك بالشراكة مع مؤسسة الرياديين المقدسيين للتكنولوجيا والخدمات المجتمعية "جيست" في القدس المحتلة.
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فيما يلي التوصيات التي خلصت إليها الدراسة: