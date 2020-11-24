محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية ترد استئناف النيابة العامة وتجدد قرارها بالافراج عن نزار بنات

رام الله - وطن: رفضت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستثنائية في مدينة اريحا اليوم الثلاثاء طلب النيابة العامة للاستئناف على القرار الصادر يوم امس بالافراج عن الناشط السياسي نزار بنات.

ورفضت المحكمة الاستئناف شكلا، بسبب الدفوع التي التي تقدم بها وكيل الدفاع.

وجددت المحكمة قرارها بضرورة الافراج عن بنات بشكل فوري.

وقال محامي نزار بنات، شاكر اطميزه لوطن للانباء ان النيابة العامة تقدمت اليوم باستئناف ضد القرار الصادر عن قاضي الصلح يوم امس الذي قرر فيه اخلاء سبيل نزار بنات، حيث قررت المحكمة عدم شمول الاستئناف شكلا وبالتالي عدم قبوله موضوعا، واكدت على قرار قاضي الصلح امس، باخلاء سبيل نزار.

واضاف اطميزه انه تقدم بشكوى للنائب العام كون النيابة العامة هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام الجزائية، في ظل رفض اللجنة الامنية اخلاء سبيل نزار والامتثال لقرار القضاء.

وكانت محكمة اريحا قررت امس الاثنين الافراج عن نزار بنات، لكن الاجهزة الامنية رفضت تنفيذ قرار المحكمة بالافراج عنه.