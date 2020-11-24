نتنياهو: سأزور البحرين "قريبا"

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، إنه سيزور البحرين "قريبا" بناء على دعوة ولي العهد الأمير سلمان آل خليفة.

وأفادت وكالة أنباء البحرين (بنا) بأن اتصالا هاتفيا جرى بين ولي العهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وعبر نتنياهو خلال الاتصال عن خالص تعازيه بوفاة رئيس الوزراء البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان.

وكان وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني زار دولة الاحتلال الأسبوع الماضي في أول زيارة يقوم بها وفد بحريني بعد نحو شهرين من توقيع الجانبين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.