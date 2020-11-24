اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، عدة مواطنين من مناطق متفرقة في الضفة.

واقتحمت قوة للاحتلال بلدة بيت فوريك شرقي نابلس وداهمت منزل يوسف الجعدة حنني، وتركت خرابا في منزله، فيما اعتقلت شقيقه نسيم موسى الجعدة وهو أسير من منزله في الحارة الشرقية بالبلدة.

واعتقلت قوات خاصة "مستعربة" من جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الفائتة، مواطنين خلال مواجهات اندلعت في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن وحدة من المستعربين، اعتقلت المواطنين أمين وعمر زاهدة، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة الطور تخللها إطلاق قنابل الغاز والصوت والرصاص المغلف بالمطاط صوب المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب علي مهند مرزوق من جنين أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة أريحا.

فما جرى اعتقال الشاب طارق زياد الجمال عن حاجز دوثان قرب جنين وهو من سكان مدينة جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل بعدد من الآليات العسكرية. فيما نصب جنود الاحتلال حاجزا طيارا قبالة مخيم العروب شمالي الخليل.

يتبع..