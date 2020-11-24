النيابة العامة ليست خصماً عاماً عادلاً في الدعوى الجزائية.. قضية نزار بنات نموذجاً

كتب: د. عصام عابدين

من الضروري التعليق على قيام النيابة العامة بتحريك ومباشرة دعوى الحق العام بحق الناشط نزار بنات بتهمة ذم السلطة العامة، وما ورد في محضر الجلسة العلنية التي عقدت اليوم الإثنين الموافق 23 تشرين الثاني 2020 في محكمة صلح أريحا للنظر في طلب تمديد التوقيف المقدم من وكيل نيابة أريحا في الدعوى الجزائية التي باشرها وكيل نيابة دورا، كونها تسلط الضوء مجدداً على طبيعة دور وأداء النيابة العامة وبخاصة في قضايا الرأي وعمليات الاحتجاز التعسفي.

تتلخص وقائع القضية في قيام الأمن الفلسطيني باعتقال الناشط نزار بنات يوم الخميس الموافق 19 تشرين الثاني 2020 على خلفية نشره فيديو ينتقد فيه، من بين أمور أخرى، أداء حسين الشيخ الذي اعتبر عودة التنسيق مع الاحتلال انتصاراً للفلسطينيين. وقد سبق وأن أوضحنا أن إجراءات الاعتقال والتفتيش جرت بدون أوامر قضائية خلافاً للقانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية، وأنها تُشكل جرائم موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) وقانون العقوبات لعام 1960وتعديلاته وتندرج في إطار جرائم فساد متكملة الأركان والعناصر بموجب قانون مكافحة الفساد 2005 وتعديلاته.

بداية نحن أمام جريمة حجز حرية شخصية مستمرة بموجب قانون العقوبات، تُضاف للجرائم سابقة الذكر، وقعت على المواطن الناشط نزار بنات، الموجود بصفة غير قانونية (محتجز تعسفا) في مركز الاحتجاز ، والأمر يتطلب من النيابة العامة، إنْ كانت حارسة للعدالة الجزائية وخصماً عاماً عادلاً في الدعوى الجزائية، ولا تسعى فقط وتكترث بالاتهام، وفور علمها بوجود محتجز بصفة غير قانونية، أن تطبق المادة (128) من قانون الإجراءات الجزائية؛ ما يعني وجوب أن يأمر النائب العام، بحسب النص المذكور، بإجراء تحقيق والإفراج الفوري عن نزار بنات المحتجز بصفة غير قانونية، وتحرير محضر بذلك، لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهة الجرائم مكتملة الأركان والعناصر التي وقعت. وفي الوقت ذاته، تمكين المواطن نزار من متابعة الجرائم الدستورية والقانونية الموصوفة التي وقعت عليه وصولاً إلى نيل حقه في الإنصاف الفعّال.

لكنَّ، النيابة العامة الفلسطينية، التي تمارس دور الاتهام ليس إلا، ولا تبدو حارسة للعدالة الجزائية يهمها البراءة كما الإدانة قناعة وأداءً مُفترضاً بالخصم العام والعادل والشريف، قررت تحريك ومباشرة دعوى "الحق العام" في مواجهة الناشط نزار بنات، وباشرت إجراءات التحقيق بمثوله أمام وكيل النيابة الجُزئية في دورا الذي قام باستجوابه أيضاً يوم السبت الموافق 21 تشرين الأول 2020 وبنتيجة الاستجواب، ودون الاكتراث بعدم قانونية الاحتجاز، وعدم وجود جريمة أساساً، وبالجرائم التي وقعت بفعل عملية الاحتجاز التعسفي، قرر وكيل نيابة دورا توقيف نزار بنات (48) ساعة على ذمة التحقيق بتهمة "الذم الواقع على السلطة العامة" خلافاً للمادة (191) من قانون العقوبات لعام 1960 النافذ، علماً أن التوقيف (الحبس الاحتياطي) هو أخطر إجراء تحقيقي تتخذه النيابة العامة في مسار التحقيق الابتدائي الذي تجريه لمساسه الخطير بالحرية الشخصية، وقرينة البراءة المفترضة بكل الإنسان، وانتهكت الأصول والضمانات الدستورية والقانونية.

كان على وكيل النيابة العامة، قانوناً، بتلك المرحلة، أن يُنهي التحقيق ويتخذ قراراً بحفظ الدعوى الجزائية – التي لم يكن لتحريكها ومباشرتها أساساً أي مبرر – بنتيجة الاستجواب عملاً بالمادة (149) من قانون الإجراءات الجزائية، كون الفعل غير معاقب عليه في القانون، ويندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي المكفولة في القانون الأساسي (الدستور) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يُبدي رأيه بمذكرة - بما أوردناه - ويرفعها فوراً للنائب العام الذي ينبغي عليه، والحالة تلك، باعتباره المفوض من المجتمع بدعوى الحق العام، أن يُصدر قراراً مسبباً بحفظ الدعوى الجزائية ويأمر بإطلاق سراح نزار بنات، ومتابعة سلسلة الجرائم التي وقعت بحقه كما سبق القول وتمكينه من سبل الانصاف الفعّال.

ذهبت النيابة العامة بعيداً، في تغطية عملية الاحتجاز التعسفي، من خلال إطالة أمد التحقيق مع الناشط نزار بنات؛ الذي لا يستغرق والحالة تلك خمس دقائق بسؤاله عن الفيديو المنسوب له وإجابته "نعم وأفتخر" وبذلك ينتهي التحقيق. وقررت إنابة وكيل نيابة أريحا بالملف التحقيقي في مخالفة صارخة لقواعد الاختصاص كون الملف التحقيقي يقع في دائرة اختصاص وكيل نيابة دورا، والإنابة، خارج دائرة الاختصاص، تكون بإجراء تحقيقي محدد، إنْ كان له مقتضى، وليس بكامل إجراءات التحقيق وفق أحكام المادة (57) من قانون الإجراءات الجزائية، وبذلك يكون اتصال النيابة الجزئية في أريحا، بالملف التحقيقي، اتصالاً غير قانوني على الإطلاق، لمخالفته الأحكام والضمانات الواردة في قانون الإجراءات الجزائية.

ومضت النيابة العامة، المعنية بالاتهام ليس إلا، على حساب الدستور والقانون وحراسة العدالة الجزائية، في إطالة أمد التحقيق، وإطالة أمد التوقيف، في آن معاً، وبذلك يتم تغطية رغبات أجهزة الأمن في استمرار الاعتقال التعسفي للناشط نزار بنات، وفي المكان الذي يراه الأمن مناسباً، والرسالة التي يراها مناسبة؛ لنزار بنات وللمواطنين الفلسطينيين (نزار محتجز في أريحا) وبذلك يظهر النهج النمطي في أداء النيابة العامة في محضر جلسة تمديد التوقيف من خلال طلب وكيل نيابة أريحا تمديد توقيف نزار بنات (الحبس الاحتياطي) بالحد الأقصى (15 يوماً) على ذمة التحقيق على فعل لا يعد جريمة ولا يستغرق استجواب نزار فيه خمس دقائق، وما كان ينبغي للنيابة أساساً تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية في تلك الحالة.

أداء نمطي، بطريقة الكلاشيهات، للنيابة العامة الفلسطينية في توقيف وطلب تمديد توقيف نزار بنات، يمكن مضاهاته بسهولة مع العديد من محاضر الاستجواب، وقرارات التوقيف، وطلبات تمديد التوقيف التي تُبديها النيابة العامة لتغطية عمليات الاحتجاز التعسفي على خلفية حرية التعبير عن الرأي المكفولة في القانون الأساسي (الدستور) والمواثيق الدولية وبخاصة الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين دون تحفظات وما تزال حبراً على ورق دون إنفاذ على الأرض.

هذا ما يظهر بوضوح في محضر جلسة النظر في طلب النيابة تمديد توقيف الناشط نزار بنات أمام قاضي صلح أريحا التي انعقدت يوم الإثنين الموافق 23 تشرين الثاني 2020، فبعد قيام وكيل نيابة دورا بتوقيف نزار (48 ساعة) على ذمة التحقيق، وانتقال الملف التحقيقي لوكيل نيابة أريحا على نحو غير قانوني، وعلى فعل لا يعد جريمة، ويقع في دائرة حرية التعبير المكفولة في الدستور، طلب وكيل نيابة أريحا من محكمة الصلح تمديد التوقيف، بالحد الأقصى، 15 يوماً، على ذمة التحقيق بذريعة أنه باشر "للتو" التحقيق مع الناشط نزار بنات، وورد في المحضر " وكيل النيابة العامة (النيابة الجزئية بأريحا) قال أُكرر لائحة الطلب (تمديد التوقيف 15 يوماً على ذمة التحقيق) وحيث أن النيابة العامة باشرت للتو التحقيق مع المتهم الماثل أمام المحكمة الموقرة ولخطورة هذه التهم على الأمن والنظام العام ولإعطاء النيابة المزيد من الوقت لتقديم ملف تحقيقي كامل متكامل فإنني ألتمس من المحكمة الموقرة إجابة طلب النيابة العامة وتمديد المتهم المدة المطلوبة".

يستحيل، الزعم، بأن النيابة العامة خصم عام وعادل في الدعوى الجزائية في ظل هذا النمط المتكرر بأشكال مختلفة في أداء النيابة العامة لتغطية عمليات الاعتقال التعسفي التي تنفذها أجهزة الأمن. لأن، الخصم العام والعادل والشريف، تهمه البراءة كما الإدانة في ميزان حراسة العدالة الجزائية وحماية القانون والحقوق، ولا يُحرِك ويباشر الدعوى الجزائية على فعل لا يعد جريمة، وإنْ حَرّكها بغير وجه حق يُنهي التحقيق بحفظ الدعوى ويتخذ اللازم حسب الأصول والقانون.

ورغم صدور قرار محكمة صلح أريحا، برد طلب (كلاشيهات) النيابة العامة، وإخلاء سبيل نزار بنات، وهو قرار شجاع يسجل في رصيد سعادة القاضي المحترم محمود خليف، في زمن الإدارة الرديئة للمجلس الانتقالي، مع أنه لم يبين الانتهاكات التي طالت ضمانات القبض والاحتجاز بعد أن بسط الرقابة القضائية على الملف التحقيقي في جلسة تمديد التوقيف لتمكين المحتجز تعسفاً (نزار بنات) من سبل الانصاف الفعّال. رغم كل ذلك، إلا أن الأمن يمتنع عن تنفيذ قرار قضائي بما يشكل جريمة دستورية موصوفة في المادة (106) من القانون الأساسي المعدل التي تنص على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وللمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له". وهذه الجريمة الدستورية تُضاف إلى سلسلة الجرائم التي وقعت منذ لحظة القبض على نزار.

ولا يغيب عن الأذهان أننا أيضاً أمام جريمة حجز الحرية الشخصية خلافاً للمادة (187) من قانون العقوبات وما زالت مستمرة بحق نزار بنات "كل موظف أوقف أو حبس شخصاً في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة". وجريمة إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام المادة (182) من قانون العقوبات "كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين أو الأنظمة المعمول بها .. أو تنفيذ حكم قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين". وأنها تندرج أيضاً ضمن جرائم الفساد، مكتملة الأركان والعناصر، المبينة في أحكام نص المادة (3) من قانون مكافحة الفساد لسنة 2005 وتعديلاته.

من الضروري التذكير أيضاً بأحكام المادة (126) من قانون الإجراءات الجزائية "للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف الموجودة في دوائرهم للتأكد من عدم وجود نزيل أو موقوف بصفة غير قانونية، ولهم أن يطلعوا على سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن يأخذوا صوراً منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم، وعلى مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبوها". وكذلك المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية "1. يشرف النائب العام على ماموري الضبط القضائي ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم 2. للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من مساءلته جزائياً".

إذا كانت النيابة العامة حارسة للعدالة الجزائية، وخصم عام وعادل، ومسؤولة عن تنفيذ الأحكام الصادرة في دعوى الحق العام؛ فكيف نُفسّر استمرار الجرائم المتمثلة في حجز الحرية الشخصية والإمتناع أو إعاقة تنفيذ قرار قضائي وغيرها التي ما زال يتعرض لها نزار بنات؟ ولماذا لا يتم تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بحق كل مَن ارتكب أو اشترك جُرمياً في ارتكاب تلك الجرائم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين؟ وأين دور وموقف مجلس القضاء الانتقالي الذي عينته السلطة التنفيذية ومنحت رئيسه مكافآت شهرية للإصلاح القضائي الذي يقوم أساساً على احترام القانون وأحكام القضاء؟ وكيف يُتصور الإصلاح القضائي مع استمرار أجهزة الأمن بالامتناع عن تنفيذ قرارات القضاء واستمرار عمليات الاحتجاز التعسفي وجرائم حجز الحرية دون محاسبة؟ وما الإجراءات الكفيلة بتحقيق المحاسبة وسبل الإنصاف الفعّال وضمان عدم التكرار؟

ما يثير القلق المتكرر في استمرار جريمة حجز الحرية الشخصية وجريمة الامتناع أو تعطيل تنفيذ قرارات القضاء في قضية الناشط نزار بنات، وغيرها الكثير، لا يقتصر على أنها باتت نهجاً في الأداء في عمليات الاحتجاز التعسفي وتكميم الأفواه والنيل من الحق المكفول للمواطنين في القانون الأساسي والمواثيق الدولية في التعبير عن الرأي بحرية، وما تؤدي إليه من تدمير للثقة بالقضاء التي باتت في الدرك الأسفل في عهد المجلس الانتقالي، وإنما لأنه يُصار كذلك في تلك الحالات من واقع الممارسات العملية أنه بدلاً من أن يتم احترام القانون ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وإنصاف المتضررين، تستمر تلك الجرائم "باكتشاف" وجود سبب آخر لاستمرار التوقيف من خلال اللجوء إلى ذمة المحافظ مثلاً أو تجهيز ملف تحقيقي وقرار جديد بالتوقيف على عجل، فتستمر جرائم تعطيل تنفيذ قرارات القضاء وجرائم حجز الحرية الشخصية وغيرها في غياب المحاسبة والإنصاف، ليتضح مجدداً مَن المسيطر على قطاع العدالة، ويستمر الانزلاق بعمق نحو الدولة البوليسية.

الخصم العام والعادل، يتحرك فور علمه بالجرائم التي تُمارس من قبل أجهزة الأمن بحق المواطنين لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم، ولا يسعى لإطالة أمد التحقيق وإطالة أمد التوقيف وتغطية انتهاكات حقوق الإنسان، ولا يتجاهل ضمانات القبض والاحتجاز، وأصول التحقيق، وضمانات التفتيش، وفلسفة التوقيف، وتمديد التوقيف، والحق المقدس في الحرية الشخصية، وقرينة البراءة اللصيقة بكل إنسان، وضمانات المحاكمة العادلة في مرحلة ما قبل المحاكمة حيث الانتهاكات.

النيابة العامة الفلسطينية، بهذا النهج، تفقد شرعيتها، كحارسة للعدالة الجزائية ومفوضة من المجتمع بتحريك ومباشرة دعوى الحق العام، لأن التفويض يُبنى على المشروعية والحقوق وسلامة الإجراءات والضمانات الدستورية والقانونية. وهذا ما يدفعنا إلى التحذير من خطورة هذا النهج على سيادة القانون ومنظومة حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. بل وخطورة تعيين أعضاء النيابة العامة، أمام هذا النهج القائم على سلطة وعقلية الاتهام، في القضاء، بسبب غياب الحيدة المفترضة في أداء القاضي وعنوان استقلاله، وهذا الحياد يستحيل أن يتوفر في خصم في الدعوى مسكون بسلطة وعقلية الاتهام.

هذا النهج، بمثابة دليل عملي جديد، يؤكد أن النيابة العامة ليست خصماً عاماً عادلاً في الدعوى الجزائية، وليست سلطة قضائية، بل هي سلطة إدارية تخضع لتسلسل إداري، وفقاً للتشريعات الفلسطينية، والأنظمة الديمقراطية، والمعايير الدولية ومن بينها التي أكدتها بوضوح المبادىء التوجيهية الدولية بشأن دور أعضاء النيابة العامة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي انعقد في هافانا في العام 1990. وأكدت عليه، مؤخراً، محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في 15 ديسمبر 2019 عندما أقرت محكمة النقض بباريس، الغرفة الجنائية، في جلسة عامة؛ بأن المدعي العام ليس سلطة قضائية، لأنه "لا يقدم ضمانات للاستقلال والحياد المطلوب" كما أنه "طرف في مخاصمة" ولا يمكنه أن يكون سلطة قضائية، وعلى الرغم من أن المدعين العامين قضاة اتهام، إلا أنهم ليسوا قضاة، لانعدام الاستقلالية. بما يؤكد استحالة اعتبار النيابة العامة سلطة قضائية.

محضر جلسة النظر في طلب تمديد التوقيف وإخلاء السبيل: