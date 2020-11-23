ريما دودين.. أول أمريكية من أصل فلسطيني تُعيّن بمنصب رفيع بالبيت الأبيض

وطن: اختار الرئيس الأميركي المنتخب ريما دودين، لتكون أول عربية تنحدر من أصول فلسطينية، وتحديداً من مدينة الخليل لتكون نائبة لمدير مكتب البيت الأبيض للشؤون التشريعية، وذلك لأول مرة بالتاريخ الأميركي تصل امرأة من أصول عربية إلى هذا المنصب.

درست الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا وتخرجت عام 2002، لتلتحق بعدها بكلية الحقوق في جامعة إلينوي وتتخرج عام 2006.

وتعمل ريما دودين حالياً كمتطوعة في فريق بايدن، وتشغل منصب نائب رئيس الأركان ومدير الطابق في السوط الديمقراطي بمجلس الشيوخ.

وقب ذلك، عملت دودين مستشارة في الحزب، ومديرة للأبحاث.

كما كانت مساعدة للجنة القضائية الفرعية لحقوق الإنسان والقانون، ومتطوعة لحماية الناخبين في عدد من الحملات، بما في ذلك حملة "أوباما من أجل أميركا".

كما احتلت مناصب أخرى كثيرة.