المهن التمثيلية المصرية تقرر وقف محمد رمضان عن العمل وإحالته للتحقيق

وطن: قررت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، إيقاف الفنان محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي لحين التحقيق معه، بعد انتشار صورة له مع ممثل "إسرائيلي" في دبي.

وجاء في القرار "قرر الاتحاد العام للنقابات الفنية في جلسته المنعقدة اليوم، وقف عضو نقابة المهن التمثيلية/ محمد رمضان، لحين التحقيق معه بحد أقصى في الاسبوع الاول من ديسمبر كانون الأول 2020".

كما حرّك محام مصري قضية مستعجلة ضد رمضان بتهمة "الاساءة للشعب المصري"، على خلفية الصور وحددت محكمة مصرية في 19 كانون الأول/ديسمبر لنظر القضية، بحسب ما ورد في وسائل اعلام محلية.