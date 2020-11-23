3 وفيات و135 اصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

وطن: أفاد الدكتور علي الجبريني ( وحدة مكافحة كورونا - القدس) أن فيروس كورونا لا زال يتفشى في المدينة التي شهدت خلال اليومين الماضيين تسجيل 3 حالات وفاة في سلوان ومخيم شعفاط والبلدة القديمة ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بداية انتشار الفيروس الى 98 حالة في حين شهدت المدينة تسجيل 135 اصابة توزعت كما يلي :

امس الاحد 65 اصابة، اليوم الاثنين 70 اصابة مقابل 98 حالة شفاء ليرتفع عدد الحالات النشطة والفاعلة الى 588اصابة .

واضاف الدكتور الجبريني ان عدد الحالات المقدسية التي تعالج حاليا في المستشفيات يبلغ اكثر من 40 حالة من بينها عدد من الحالات الخطيرة .

وأوضح الطبيب المقدسي ان كافة احياء مدينة القدس موزعة على الألوان البرتقالية والصفراء والخضراء دون وجود اي منطقة حمراء لكن التغيير بالمعطيات حسب عدد الاصابات يوميا قد يعيد بعض الأحياء الى اللون الأحمر وهذا ما لا نتمناه مناشدا المواطنين بمواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامة ، التباعد الاجتماعي ، ومواظبة التعقيم.